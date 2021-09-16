21 рік без Гонгадзе: у Києві провели акцію в пам'ять про убитого журналіста

Акція‌ ‌пам’яті‌ до‌ ‌21-х‌ ‌роковин‌ ‌вбивства журналіста Георгія‌ ‌Гонгадзе відбулася в Києві в ‌Іллінському‌ ‌сквері‌ – поблизу місця, де його поховали 5,5 років тому.

Джерело: "Українська правда", "Укрінформ"

Деталі: Журналісти й правозахисники прийшли 16 вересня на акцію з фотографіями ‌Гії Гонгадзе, як звали його близькі.

Фото УП

Представниця сім'ї Гонгадзе правозахисниця Валентина Теличенко сказала, що "для українського с‌успільства і для міжнародної спільноти надзвичайно важливо знати доказово, хто був замовником вбивства журналіста ‌Гонгадзе".

"І це є частиною вимог рішення Європейського суду з прав людини, яке було ухвалене у 2005 році та досі залишається невиконаним. Невиконаним через те, що Україна не здійснила системних змін, не тільки тому що замовників не знайшла і не показала, але так само не здійснила системних змін для того, щоб праця журналістів була безпечною", – сказала вона.

Правозахисні та медійні організації закликали чинну владу ефективно й прозоро розслідувати вбивство Гонгадзе та інших українських журналістів, а також виконати вимоги Комітету міністрів Ради Європи у справі Гонгадзе.

Фото УП

Акцію організувала Премія‌ ‌імені‌ ‌Георгія‌ ‌Гонгадзе ‌у‌ ‌партнерстві‌ ‌з‌ ‌‌Центром‌ ‌прав‌ ‌людини‌ ‌ZMINA‌.‌

Нагадаємо: Премія імені Георгія Гонгадзе заснована Українським ПЕН у партнерстві з Києво-Могилянською бізнес-школою, Асоціацією випускників kmbs та виданням "Українська правда". Премія вручається 21 травня, у день народження Гонгадзе.

Лауреатами Премії були Вахтанг Кіпіані (2019), Павло Казарін (2020), Мирослава Барчук (2021).

Із 2007 року у третю п'ятницю вересня відзначається День пам'яті українських журналістів, він приурочений до дня зникнення журналіста Георгія Гонгадзе.

Дивіться також: "Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди" – документальний фільм

Читайте: 20 років тому викрали журналіста Георгія Гонгадзе. "Українська правда" відновлює події останніх місяців, днів і годин його життя

Передісторія: