21 рік без Гонгадзе: у Києві провели акцію в пам'ять про убитого журналіста
Акція пам’яті до 21-х роковин вбивства журналіста Георгія Гонгадзе відбулася в Києві в Іллінському сквері – поблизу місця, де його поховали 5,5 років тому.
Джерело: "Українська правда", "Укрінформ"
Деталі: Журналісти й правозахисники прийшли 16 вересня на акцію з фотографіями Гії Гонгадзе, як звали його близькі.
Представниця сім'ї Гонгадзе правозахисниця Валентина Теличенко сказала, що "для українського суспільства і для міжнародної спільноти надзвичайно важливо знати доказово, хто був замовником вбивства журналіста Гонгадзе".
"І це є частиною вимог рішення Європейського суду з прав людини, яке було ухвалене у 2005 році та досі залишається невиконаним. Невиконаним через те, що Україна не здійснила системних змін, не тільки тому що замовників не знайшла і не показала, але так само не здійснила системних змін для того, щоб праця журналістів була безпечною", – сказала вона.
Правозахисні та медійні організації закликали чинну владу ефективно й прозоро розслідувати вбивство Гонгадзе та інших українських журналістів, а також виконати вимоги Комітету міністрів Ради Європи у справі Гонгадзе.
Акцію організувала Премія імені Георгія Гонгадзе у партнерстві з Центром прав людини ZMINA.
Нагадаємо: Премія імені Георгія Гонгадзе заснована Українським ПЕН у партнерстві з Києво-Могилянською бізнес-школою, Асоціацією випускників kmbs та виданням "Українська правда". Премія вручається 21 травня, у день народження Гонгадзе.
Лауреатами Премії були Вахтанг Кіпіані (2019), Павло Казарін (2020), Мирослава Барчук (2021).
Із 2007 року у третю п'ятницю вересня відзначається День пам'яті українських журналістів, він приурочений до дня зникнення журналіста Георгія Гонгадзе.
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Передісторія:
- Засновник "Української правди" Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року, а 2 листопада в Таращанському лісі, за 70 км від Києва, було знайдено тіло, в якому друзі та родичі впізнали тіло журналіста. Більшість проведених згодом експертиз підтвердило, що знайдений труп – це тіло Гонгадзе.
- Лише у лютому 2001 року Генеральна прокуратура визнала факт смерті журналіста і порушила справу за статтею "навмисне вбивство", а у вересні 2002 року визнала, що знайдене в Таращанському лісі тіло належить Гонгадзе.
- 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС, – Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколу Протасова, – та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років.
- 29 січня 2013 року колишнього начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача було засуджено до довічного позбавлення волі як організатор вбивства. Замовник вбивства не покараний.
- 22 березня 2016 року тіло Георгія Гонгадзе поховали в Києві на території церкви Миколи Чудотворця Набережного.