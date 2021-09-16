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21 год без Гонгадзе: в Киеве провели акцию в память об убитом журналисте

Четверг, 16 сентября 2021, 14:21
21 год без Гонгадзе: в Киеве провели акцию в память об убитом журналисте
Фото УП

Акция памяти к 21-й годовщине убийства журналиста Георгия Гонгадзе состоялась в Киеве в Ильинском сквере – неподалеку от места, где его похоронили 5,5 лет назад.

Источник: "Украинская правда", "Укринформ"

Детали: Журналисты и правозащитники пришли 16 сентября на акцию с фотографиями Гии Гонгадзе, как звали его близкие.

 
Фото Уп

Представительница семьи Гонгадзе правозащитница Валентина Теличенко сказала, что "для украинского общества и для международного сообщества чрезвычайно важно знать доказательно, кто был заказчиком убийства журналиста Гонгадзе".

"И это является частью требований решения Европейского суда по правам человека, которое было принято в 2005 году и до сих пор остается невыполненным. Невыполненным из-за того, что Украина не сделала системных изменений, не только потому что заказчиков не нашла и не показала, но так же не совершила системных изменений для того, чтобы труд журналистов был безопасным", – сказала она.

Правозащитные и медийные организации призвали действующие власти эффективно и прозрачно расследовать убийство Гонгадзе и других украинских журналистов, а также выполнить требования Комитета министров Совета Европы по делу Гонгадзе.

 
Фото УП

Акцию организовала Премия имени Георгия Гонгадзе в партнерстве с Центром прав человека ZMINA.

Напомним: Премия имени Георгия Гонгадзе основана Украинским ПЕН в партнерстве с Киево-Могилянской бизнес-школой, Ассоциацией выпускников kmbs и изданием "Украинская правда". Премия вручается 21 мая, в день рождения Гонгадзе.

Лауреатами Премии были Вахтанг Кипиани (2019), Павел Казарин (2020), Мирослава Барчук (2021).

С 2007 года в третью пятницу сентября отмечается День памяти украинских журналистов, он приурочен ко дню исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе.

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Читайте: 20 лет назад похитили журналиста Георгия Гонгадзе. "Украинская правда" восстанавливает события последних месяцев, дней и часов его жизни

Предыстория:

  • Основатель "Украинской правды" Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года, а 2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено тело, в котором друзья и родственники узнали тело журналиста. Большинство проведенных впоследствии экспертиз подтвердил, что найденный труп – это тело Гонгадзе.
  • Только в феврале 2001 года Генеральная прокуратура признала факт смерти журналиста и возбудила дело по статье "умышленное убийство", а в сентябре 2002 года признала, что найденное в Таращанском лесу тело принадлежит Гонгадзе.
  • 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД, – Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова, – и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.
  • 29 января 2013 года бывший начальник Департамента внешнего наблюдения МВД Алексей Пукач был приговорен к пожизненному лишению свободы как организатор убийства. Заказчик убийства не наказан.
  • 22 марта 2016 года тело Георгия Гонгадзе похоронили в Киеве на территории церкви Николая Чудотворца Набережного.

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Темы: ГонгадзеСМИсвобода словаубийство
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