21 год без Гонгадзе: в Киеве провели акцию в память об убитом журналисте

Акция памяти к 21-й годовщине убийства журналиста Георгия Гонгадзе состоялась в Киеве в Ильинском сквере – неподалеку от места, где его похоронили 5,5 лет назад.

Источник: "Украинская правда", "Укринформ"

Детали: Журналисты и правозащитники пришли 16 сентября на акцию с фотографиями Гии Гонгадзе, как звали его близкие.

Фото Уп

Представительница семьи Гонгадзе правозащитница Валентина Теличенко сказала, что "для украинского общества и для международного сообщества чрезвычайно важно знать доказательно, кто был заказчиком убийства журналиста Гонгадзе".

"И это является частью требований решения Европейского суда по правам человека, которое было принято в 2005 году и до сих пор остается невыполненным. Невыполненным из-за того, что Украина не сделала системных изменений, не только потому что заказчиков не нашла и не показала, но так же не совершила системных изменений для того, чтобы труд журналистов был безопасным", – сказала она.

Правозащитные и медийные организации призвали действующие власти эффективно и прозрачно расследовать убийство Гонгадзе и других украинских журналистов, а также выполнить требования Комитета министров Совета Европы по делу Гонгадзе.

Фото УП

Акцию организовала Премия имени Георгия Гонгадзе в партнерстве с Центром прав человека ZMINA.

Напомним: Премия имени Георгия Гонгадзе основана Украинским ПЕН в партнерстве с Киево-Могилянской бизнес-школой, Ассоциацией выпускников kmbs и изданием "Украинская правда". Премия вручается 21 мая, в день рождения Гонгадзе.

Лауреатами Премии были Вахтанг Кипиани (2019), Павел Казарин (2020), Мирослава Барчук (2021).

С 2007 года в третью пятницу сентября отмечается День памяти украинских журналистов, он приурочен ко дню исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе.

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