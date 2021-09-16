Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

21 год без Гонгадзе: в Киеве провели акцию в память об убитом журналисте

Четверг, 16 сентября 2021, 14:21
Фото УП

Акция памяти к 21-й годовщине убийства журналиста Георгия Гонгадзе состоялась в Киеве в Ильинском сквере – неподалеку от места, где его похоронили 5,5 лет назад.

Источник: "Украинская правда", "Укринформ"

Детали: Журналисты и правозащитники пришли 16 сентября на акцию с фотографиями Гии Гонгадзе, как звали его близкие.

 
Фото Уп

Представительница семьи Гонгадзе правозащитница Валентина Теличенко сказала, что "для украинского общества и для международного сообщества чрезвычайно важно знать доказательно, кто был заказчиком убийства журналиста Гонгадзе".

"И это является частью требований решения Европейского суда по правам человека, которое было принято в 2005 году и до сих пор остается невыполненным. Невыполненным из-за того, что Украина не сделала системных изменений, не только потому что заказчиков не нашла и не показала, но так же не совершила системных изменений для того, чтобы труд журналистов был безопасным", – сказала она.

Правозащитные и медийные организации призвали действующие власти эффективно и прозрачно расследовать убийство Гонгадзе и других украинских журналистов, а также выполнить требования Комитета министров Совета Европы по делу Гонгадзе.

 
Фото УП

Акцию организовала Премия имени Георгия Гонгадзе в партнерстве с Центром прав человека ZMINA.

Напомним: Премия имени Георгия Гонгадзе основана Украинским ПЕН в партнерстве с Киево-Могилянской бизнес-школой, Ассоциацией выпускников kmbs и изданием "Украинская правда". Премия вручается 21 мая, в день рождения Гонгадзе.

Лауреатами Премии были Вахтанг Кипиани (2019), Павел Казарин (2020), Мирослава Барчук (2021).

С 2007 года в третью пятницу сентября отмечается День памяти украинских журналистов, он приурочен ко дню исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе.

Смотрите также: "Убийство Гонгадзе. 20 лет в поисках правды" – документальный фильм

Читайте: 20 лет назад похитили журналиста Георгия Гонгадзе. "Украинская правда" восстанавливает события последних месяцев, дней и часов его жизни

Предыстория:

  • Основатель "Украинской правды" Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года, а 2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено тело, в котором друзья и родственники узнали тело журналиста. Большинство проведенных впоследствии экспертиз подтвердил, что найденный труп – это тело Гонгадзе.
  • Только в феврале 2001 года Генеральная прокуратура признала факт смерти журналиста и возбудила дело по статье "умышленное убийство", а в сентябре 2002 года признала, что найденное в Таращанском лесу тело принадлежит Гонгадзе.
  • 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД, – Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова, – и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.
  • 29 января 2013 года бывший начальник Департамента внешнего наблюдения МВД Алексей Пукач был приговорен к пожизненному лишению свободы как организатор убийства. Заказчик убийства не наказан.
  • 22 марта 2016 года тело Георгия Гонгадзе похоронили в Киеве на территории церкви Николая Чудотворца Набережного.

Темы: ГонгадзеСМИсвобода словаубийство
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 17 сентября: "совещания" на матче, задержание пророссийского пропагандиста

Украина ввела санкции против отравителей Навального

Система мониторинга "олигархов" уже готова – СНБО

Украина подготовила новый пакет санкций: за российские "выборы" на оккупированных территориях

Данилов не понял вопроса журналиста: На русском говорите, я напрягаюсь

инфографикаУкраинцы ответили, где им лучше всего живется

Все новости...
Гонгадзе
ЕС в годовщину исчезновения Гонгадзе призвал лучше расследовать преступления против журналистов и активистов
Правозащитники в день памяти Гонгадзе призывают назвать заказчиков убийств журналистов
Посольство США призвало привлечь к ответственности убийц Гонгадзе
Последние новости
22:14
Высший совет правосудия назначил членов комиссии для избрания состава ВККС
21:55
Новости экономики: Ryanair готовит экспансию в Украине, миссия МВФ в сентябре
21:35
Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень
21:15
Из Кабула вылетел рейс со 170 гражданами США и стран Европы
21:00
Новости 17 сентября: "совещания" на матче, задержание пророссийского пропагандиста
20:40
Генпрокурора половины штатов США требуют от Байдена отменить обязательную вакцинацию
20:35
На оккупированных территориях вспышка заболеваемости COVID-19 – Денисова
20:05
В Европарламенте призвали проверить "Газпром" на причастность к росту цен на газ
20:02
"Работать не будет" – СНБО о работе российской MERE в Украине
19:42
Тупицкий в ОАСК хочет отменить конкурс в Конституционный Суд
Все новости...