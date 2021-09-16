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Синоптики оголосили штормове попередження: І і ІІ рівень небезпечності

Четвер, 16 вересня 2021, 14:38
фото: УП

У п’ятницю у західних областях оголосили штормове попередження і І рівень небезпечності (жовтий), а у Карпатах - ІІ рівень небезпечності.

Джерело: Державна служба із надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Грозова хмара й дощ 17 вересня у західних областях грози, вдень в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Рівненській областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Водночас, у Карпатах, де будуть сильні дощі, оголосили ІІ рівень небезпечності, (помаранчевий).

Також 17 - 19 вересня, внаслідок опадів, очiкується пiдйом рiвнiв води над поточними рiвнями, без негативних наслiдкiв:

  • на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області)  0,5 - 1,5 м;
  • на річках Закарпаття 0,3-1,5 м;
  • на Латориці та в нижній течії Боржави до 2 м.

Рятувальники попереджають, що в мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Крім того, 16-17 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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