Синоптики оголосили штормове попередження: І і ІІ рівень небезпечності

У п’ятницю у західних областях оголосили штормове попередження і І рівень небезпечності (жовтий), а у Карпатах - ІІ рівень небезпечності.

Джерело: Державна служба із надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Грозова хмара й дощ 17 вересня у західних областях грози, вдень в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Рівненській областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Водночас, у Карпатах, де будуть сильні дощі, оголосили ІІ рівень небезпечності, (помаранчевий).

Також 17 - 19 вересня, внаслідок опадів, очiкується пiдйом рiвнiв води над поточними рiвнями, без негативних наслiдкiв:

на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) 0,5 - 1,5 м;

на річках Закарпаття 0,3-1,5 м;

на Латориці та в нижній течії Боржави до 2 м.

Рятувальники попереджають, що в мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Крім того, 16-17 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.