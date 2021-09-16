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Синоптики объявили штормовое предупреждение: І и ІІ уровень опасности

Четверг, 16 сентября 2021, 14:38
Синоптики объявили штормовое предупреждение: І и ІІ уровень опасности
фото: УП

В пятницу в западных областях объявлено штормовое предупреждение и І уровень опасности (желтый), а в Карпатах - II уровень опасности.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Грозовая туча и дождь 17 сентября в западных областях грозы, днем ​​в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях значительные дожди (І уровень опасности, желтый)".

Детали: В то же время, в Карпатах, где будут сильные дожди, объявили ІІ уровень опасности, (оранжевый).

Также 17 - 19 сентября, в результате осадков, ожидается подъем уровней воды над текущими уровнями, без негативных последствий:

  • на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) 0,5 - 1,5 м;
  • на реках Закарпатья 0,3-1,5 м;
  • на Латорица и в нижнем течении Боржавы до 2 м.

Спасатели предупреждают, что в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Кроме того, 16-17 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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