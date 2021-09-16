Виробники шампанського у Франції погодилися на вимогу РФ, називатимуть його "ігристим"

Шампанське знову почало надходити в Росію з 15 вересня після того, як французькі виробники відмовилися від суперечки з Москвою з приводу використання назви напою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.

Група лобістів галузі, Міжпрофесійний комітет шампанського, відмовилася від бойкоту, оголошеного в липні після підписаного президентом Владіміром Путіним указу, який обмежив використання російської назви "шампанське" виключно ігристими винами російського виробництва.

Указ, який очевидно був підписаний на користь Бориса Титова і Юрія Ковальчука, двох соратників Путіна з виноробними інтересами, змушує французьких виробників наклеювати на зворотну сторону пляшок російську етикетку, яка визначає вміст тільки як "ігристе вино".

Акції Абрау-Дюрсо, найбільшого виробника шампанського в Росії, який належить Титову, різко зросли після липневого указу. Ковальчук, близький до президента олігарх, контролює кримського виробника "шампанського" "Новий світ".

Незважаючи на обурення французів цього літа, Moet & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Perignon і інші бренди з регіону Шампань тепер називатимуть себе ігристим вином російською мовою, в той час як місцевий продукт, який в основному виробляється промисловим способом з використанням уприскуваного газу, буде маркований як шампанське.

Французький комітет заявив, що хоче залагодити суперечку і не звертатися до Світової організації торгівлі. "Ми будемо підкорятися новому закону. Йдеться про те, щоб не карати російських клієнтів і споживачів із наближенням святкового сезону", – сказав голова комітету Жан-Марі Барільєр.

Він додав, що російський ринок, що становить всього 0,5% світових продажів шампанського, невеликий, але він важливий для престижу і ще й тому, що росіяни імпортували найдорожчі сорти.

Варто зауважити, що на території ЄС на переважній більшості держав європейського континенту, включаючи Україну, діє протилежне правило – "шампанським" можна називати лише продукцію вироблену в Шампані, оскільки це вважається захищеною географічною назвою. Цю вимогу у Європі досі не визнавали лише РФ та Білорусь.

Французька компанія LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) раніше заявляла, що має намір виконувати на російському ринку підписане Путіним рішення.

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