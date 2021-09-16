Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Производители шампанского во Франции согласились на требование РФ называть его "игристым"

Четверг, 16 сентября 2021, 14:36
Производители шампанского во Франции согласились на требование РФ называть его игристым
Фото hny.by

Шампанское снова начало поступать в Россию с 15 сентября после того, как французские производители отказались от спора с Москвой по поводу использования названия напитка.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

Группа лоббистов отрасли, Межпрофессиональный комитет шампанского, отказалась от бойкота, объявленного в июле после подписанного президентом Владимиром Путиным указа, ограничивающего использование российского названия "шампанского" исключительно игристыми винами российского производства.

Указ, который очевидно был подписан в пользу Бориса Титова и Юрия Ковальчука, двух соратников Путина с винодельческими интересами, вынуждает французских производителей наклеивать на обратную сторону бутылок российскую этикетку, определяющую содержимое только как "игристое вино".

Акции Абрау-Дюрсо, крупнейшего производителя шампанского в России, принадлежащего Титову, резко выросли после июльского указа. Ковальчук, близкий к президенту олигарх, контролирует крымского производителя "шампанского" "Новый свет".

Несмотря на возмущение французов этим летом, Moet & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Perignon и другие бренды из региона Шампань теперь будут называть себя игристым вином на русском языке, в то время как местный продукт, который в основном производится промышленным способом с использованием впрыскиваемого газа, будет маркирован как шампанское.

Французский комитет заявил, что хочет уладить спор и не обращаться во Всемирную торговую организацию. "Мы будем подчиняться новому закону. Речь идет о том, чтобы не наказывать российских клиентов и потребителей по мере приближения праздничного сезона", – сказал председатель комитета Жан-Мари Барильер.

Барильер, который также является председателем Союза шампанских домов, сказал, что призыв к бойкоту российского экспорта был поддержан 95% французских производителей. Он добавил, что российский рынок, составляющий всего 0,5% мировых продаж шампанского, невелик, но он важен для престижа и потому, что россияне импортировали самые дорогие сорта.

Французская компания LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) ранее заявляла, что намерена выполнять на российском рынке подписанное Путиным решение.

Читайте также – Не время пить шампанское: грозит ли России новый торговый конфликт с ЕС

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФранцияРосcияторговля
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Франция
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Посол Франции объявил о завершении дипломатической миссии в Украине
Последние новости
09:53
В Киеве и ряде областей тревога: угроза баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
Все новости...
Реклама: