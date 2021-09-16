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Производители шампанского во Франции согласились на требование РФ называть его "игристым"

Четверг, 16 сентября 2021, 14:36
Фото hny.by

Шампанское снова начало поступать в Россию с 15 сентября после того, как французские производители отказались от спора с Москвой по поводу использования названия напитка.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

Группа лоббистов отрасли, Межпрофессиональный комитет шампанского, отказалась от бойкота, объявленного в июле после подписанного президентом Владимиром Путиным указа, ограничивающего использование российского названия "шампанского" исключительно игристыми винами российского производства.

Указ, который очевидно был подписан в пользу Бориса Титова и Юрия Ковальчука, двух соратников Путина с винодельческими интересами, вынуждает французских производителей наклеивать на обратную сторону бутылок российскую этикетку, определяющую содержимое только как "игристое вино".

Акции Абрау-Дюрсо, крупнейшего производителя шампанского в России, принадлежащего Титову, резко выросли после июльского указа. Ковальчук, близкий к президенту олигарх, контролирует крымского производителя "шампанского" "Новый свет".

Несмотря на возмущение французов этим летом, Moet & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Perignon и другие бренды из региона Шампань теперь будут называть себя игристым вином на русском языке, в то время как местный продукт, который в основном производится промышленным способом с использованием впрыскиваемого газа, будет маркирован как шампанское.

Французский комитет заявил, что хочет уладить спор и не обращаться во Всемирную торговую организацию. "Мы будем подчиняться новому закону. Речь идет о том, чтобы не наказывать российских клиентов и потребителей по мере приближения праздничного сезона", – сказал председатель комитета Жан-Мари Барильер.

Барильер, который также является председателем Союза шампанских домов, сказал, что призыв к бойкоту российского экспорта был поддержан 95% французских производителей. Он добавил, что российский рынок, составляющий всего 0,5% мировых продаж шампанского, невелик, но он важен для престижа и потому, что россияне импортировали самые дорогие сорта.

Французская компания LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) ранее заявляла, что намерена выполнять на российском рынке подписанное Путиным решение.

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Темы: ФранцияРосcияторговля
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