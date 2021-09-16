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Нові обшуки в Києві: розікрали кошти на закупівлях ліфтів

Четвер, 16 вересня 2021, 15:01
Нові обшуки в Києві: розікрали кошти на закупівлях ліфтів
фото прокуратури

Через розкрадання коштів на закупівлях пасажирських ліфтів столичні прокурори проводять обшуки у комунальному підприємстві "Житлоінвестбуд-УКБ" та у постачальника.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, комунальне підприємство у період з 2019 по 2021 роки перерахувало 9,9 млн грн на рахунки товариства за постачання пасажирських ліфтів.

Постачальник у свою чергу перерахував вказані грошові кошти на рахунки інших товариств начебто на придбання комплектуючих до ліфтів.

В той же час, як з’ясувало слідство, вказані суб’єкти господарювання не є виробниками цих комплектуючих та не купували їх у звітний період.

Таким чином, встановлено, що фінансово-господарські операції із постачання комплектуючих до ліфтів здійснювались виключно з метою обготівкування грошових коштів, отриманих від комунального підприємства шляхом здійснення удаваних правочинів з умовним продажем товарів.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у службових приміщеннях комунального підприємства та фірми-постачальника 16 вересня проводяться обшуки.

 

Українська правда

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Теми: Київобшукипрокуратура
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