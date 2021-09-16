Нові обшуки в Києві: розікрали кошти на закупівлях ліфтів
Через розкрадання коштів на закупівлях пасажирських ліфтів столичні прокурори проводять обшуки у комунальному підприємстві "Житлоінвестбуд-УКБ" та у постачальника.
Джерело: Київська міська прокуратура
Деталі: За даними слідства, комунальне підприємство у період з 2019 по 2021 роки перерахувало 9,9 млн грн на рахунки товариства за постачання пасажирських ліфтів.
Постачальник у свою чергу перерахував вказані грошові кошти на рахунки інших товариств начебто на придбання комплектуючих до ліфтів.
В той же час, як з’ясувало слідство, вказані суб’єкти господарювання не є виробниками цих комплектуючих та не купували їх у звітний період.
Таким чином, встановлено, що фінансово-господарські операції із постачання комплектуючих до ліфтів здійснювались виключно з метою обготівкування грошових коштів, отриманих від комунального підприємства шляхом здійснення удаваних правочинів з умовним продажем товарів.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у службових приміщеннях комунального підприємства та фірми-постачальника 16 вересня проводяться обшуки.