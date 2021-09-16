Новые обыски в Киеве: разворовали средства на закупках лифтов

Из-за хищения средств на закупках пассажирских лифтов столичные прокуроры проводят обыски в коммунальном предприятии "Житлоинвестбуд-УКБ" и у поставщика.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, коммунальное предприятие в период с 2019 по 2021 годы перечислило 9,9 млн грн на счета общества за поставки пассажирских лифтов.

Поставщик в свою очередь перечислил указанные денежные средства на счета других обществ якобы на приобретение комплектующих к лифтам.

В то же время, как выяснило следствие, указанные субъекты хозяйствования не являются производителями этих комплектующих и не покупали их в отчетный период.

Таким образом, установлено, что финансово-хозяйственные операции по поставке комплектующих к лифтам осуществлялись исключительно с целью обналичивания денежных средств, полученных от коммунального предприятия путем осуществления мнимых сделок с условной продажей товаров.

С целью установления обстоятельств совершения уголовного преступления в служебных помещениях коммунального предприятия и фирмы-поставщика 16 сентября проводятся обыски.