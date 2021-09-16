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Білоруський дім заявив, що СБУ затримала кількох білорусів. Спецслужба пояснює

Четвер, 16 вересня 2021, 15:50
ілюстративне фото. автор - ІРИНА СЕМЕНЯКА, "НОВИНАРНЯ"

Білоруський дім в Україні повідомив про затримання п’ятьох громадян Білорусі в Україні, Служба безпеки України пояснює, що проводили міграційну перевірку і виявили двох нелегалів.

Джерело: Телеграм БДУ, речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі УП

Деталі: Білоруський дім в Україні заявив, що СБУ затримала 5 білорусів для проведення "профілактичних бесід" серед них і волонтерку, яка допомагала  у легалізації білорусів, які тікають з країни диктатури Лукашенка.

Речник СБУ в свою чергу роз’яснює, що спецслужба діяла в межах своїх функціональних завдань із протидії нелегальній міграції: СБУ спільно з Нацполіцією бере участь у операції "Мігрант", яка триває з 1 по 31 вересня і передбачає низку  заходів із виявлення осіб, які нелегально опинилися на території України.

16 вересня в рамках цієї операції відбулася перевірка одного із київських хостелів, де виявлено 12 громадян Республіки Білорусь. При цьому,  правоохоронцями встановлено, що двоє з них незаконно перетнули державний кордон України, повідомив Дехтяренко.

Пряма мова: "Трьох осіб було запрошено до адміністративної будівлі СБУ для їх опитування. Після проведення відповідних перевірок двох громадян Білорусі, стосовно яких підтвердилася інформація про незаконний перетин держкордону, передали в Державну міграційну службу України".

Українська правда
Теми: СБУБілорусь
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