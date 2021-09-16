Белорусский дом заявил, что СБУ задержала нескольких белорусов. Спецслужба объясняет

Белорусский дом в Украине сообщил о задержании пятерых граждан Беларуси в Украину, Служба безопасности Украины объясняет, что проводила миграционную проверку и обнаружила двух нелегалов.

Источник: Телеграмм БДУ, спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП

Детали: Белорусский дом в Украине заявил, что СБУ задержала 5 белорусов для проведения "профилактических бесед", среди них и волонтера, которая помогала в легализации белорусов, сбегающих из страны диктатуры Лукашенко.

Спикер СБУ в свою очередь разъясняет, что спецслужба действовала в пределах своих функциональных задач по противодействию нелегальной миграции: СБУ совместно с Нацполицией участвует в операции "Мигрант", которая проходит с 1 по 31 сентября и предусматривает ряд мероприятий по выявлению лиц, нелегально оказавшихся на территории Украины.

16 сентября в рамках этой операции прошла проверка одного из киевских хостелов, где было обнаружено 12 граждан Республики Беларусь. При этом, правоохранителями установлено, что двое из них незаконно пересекли государственную границу Украины, сообщил Дехтяренко.

Прямая речь: "Три человека были приглашены в административное здание СБУ для их опроса. После проведения соответствующих проверок двух граждан Беларуси, в отношении которых подтвердилась информация о незаконном пересечении госграницы, передали в Государственную миграционную службу Украины".