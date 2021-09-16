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У Мінську судитимуть українця: брав участь у торішніх протестах

Четвер, 16 вересня 2021, 16:02
У Мінську судитимуть українця: брав участь у торішніх протестах
ФОТО СЛІДКОМУ РБ

У Мінську судитимуть 32-річного громадянина України за участь в акціях протесту і "зображення протестного характеру" на будівлях.

Джерело: Слідчий комітет Білорусі, Zerkalo (сайт, створений журналістами TUT.BY)

Дослівно Слідком: "Завершено розслідування кримінальної справи відносно 32-річного громадянина України – активного учасника групових дій, що грубо порушують громадський порядок, що сталися на території столиці в минулому році... Матеріали передані прокурору для направлення до суду".

Деталі: За даними слідства, вдень 30 серпня 2020 року 32-річний обвинувачений брав "активну участь" в несанкціонованому мітингу в центрі Мінська, під час якого "порушував громадський спокій і блокував рух транспорту". Крім того, він був на акції протесту 13 вересня 2020 року.

Також повідомляється, що з серпня по вересень минулого року обвинувачений з метою "публічного вираження протизаконними способами своїх суспільно-політичних поглядів і протесту, а також ведення радикальної діяльності" створив чат в месенджері Telegram. 

 
Фото слідкому РБ

Через цей чат він нібито шукав однодумців, а також організував нанесення за допомогою аерозольної фарби і трафаретів на фасади "не менше 27 будівель написів і зображень протестного характеру". Це, за даними слідства, завдало збитків держпідприємству на загальну суму понад 2 тисячі рублів.

Також зазначається, що громадянин України "був підписником низки деструктивних Telegram-каналів". 

 
Фото слідкому РБ

Чоловіка звинувачують за 2 статтями – активна участь в акціях протесту (ч. 1 ст. 342) і організація, керівництво і особиста участь в оскверненні споруд і псуванні майна (ч. 4 ст. 16, ст. 341) Кримінального кодексу Білорусі.

До нього застосували запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

За даними Zerkalo, обвинувачений – уродженець Донецька Михайло Ференец, який з 2012 року проживає в Білорусі.

Його затримали 16 вересня минулого року, спочатку було прийнято рішення про його висилку з Білорусії, але потім це рішення призупинили.

Пресслужба МВС тільки через сім місяців, 20 квітня, повідомила про затримання Ференца і опублікувала відео з його "каяттям".

На суді Ференц відмовився свідчити, тому зачитали протоколи допиту, де було написано, що молодий чоловік вирішив створити чат і наносити зображення таргана, погоні і написи "Дави режим на шляху" та ін.

Однак Ференц зазначив на суді, що не читав, що було написано в протоколах допиту. Їх йому дали підписати, пообіцявши, що після цього вишлють на батьківщину.

Українська правда

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Теми: БілорусьУкраїнасудакції
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