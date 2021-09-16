Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Минске будут судить украинца: участвовал в прошлогодних протестах

Четверг, 16 сентября 2021, 16:02
ФОТО СЛЕДКОМА РБ

В Минске будут судить 32-летнего гражданина Украины за участие в акциях протеста и "изображения протестного характера" на зданиях.

Источник: Следственный комитет Беларуси, Zerkalo (сайт, созданный журналистами TUT.BY)  

Дословно Следком: "Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего гражданина Украины – активного участника групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, произошедших на территории столицы в прошлом году... Материалы переданы прокурору для направления в суд".

Детали: По данным следствия, днем 30 августа 2020 года 32-летний обвиняемый принимал "активное участие" в несанкционированном митинге в центре Минска, в ходе которого "нарушал общественное спокойствие и блокировал движение транспорта". Кроме того, он был на акции протеста 13 сентября 2020 года.

Также сообщается, что с августа по сентябрь прошлого года обвиняемый с целью "публичного выражения противозаконными способами своих общественно-политических взглядов и протеста, а также ведения радикальной деятельности" создал чат в мессенджере Telegram.

 
Фото следкома РБ

Через этот чат он якобы искал единомышленников, а также организовал нанесение при помощи аэрозольной краски и трафаретов на фасады "не менее 27 зданий надписей и изображений протестного характера". Это, по данным следствия, нанесло ущерб госпредприятию на общую сумму более 2 тысяч рублей.

Также отмечается, что гражданин Украины "являлся подписчиком ряда деструктивных Telegram-каналов". 

 
Фото следкома РБ

Мужчину обвиняют по 2 статьям – активное участие в акциях протеста (ч. 1 ст. 342) и организация, руководство и личное участие в осквернении сооружений и порче имущества (ч. 4 ст. 16, ст. 341) Уголовного кодекса Беларуси. 

К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным Zerkalo, обвиняемый – уроженец Донецка Михаил Ференец, который с 2012 года проживает в Беларуси.

Его задержали 16 сентября прошлого года, сразу было принято решении о его высылке из Беларуси, но потом это решение приостановили.

Пресс-служба МВД только через семь месяцев, 20 апреля, сообщила о задержании Ференца и опубликовала "покаяльное видео".

На суде Ференц отказался давать показания, поэтому зачитали протоколы допроса, где было написано, что молодой человек решил создать чат и наносить изображения таракана, погони и надписи "Дави режим по пути" и пр.

Однако Ференц отметил на суде, что не читал, что было написано в протоколах допроса. Их ему дали подписать, пообещав, что после этого вышлют на родину.

Украинская правда
Темы: БеларусьУкраинасудакции
powered by lun.ua
Главное сегодня

В ГБР не исключают версию убийства судьи Писанца

Google и Apple удалили приложение "Навальный"

6 624 больных COVID за сутки, второй день подряд больше всего не в Киеве

Изменения климата более масштабные, чем предполагали – ООН

"Экипаж здоров, счастлив" – SpaceX о первом туристическом космическом полете

Новости 16 сентября: Дуда об Украине в ЕС, взрыв снаряда на Раховщине

Все новости...
Беларусь
Белорусский дом в Украине заявил, что СБУ задержала нескольких белорусов. Спецслужба разъясняет
В Беларуси возбудили в дело из-за повреждения знака на границе с Украиной
"Расстрелянный" знак Беларуси: украинские пограничники рассказали детали инцидента
Последние новости
10:47
Предприятия ГУД получили 11 миллионов убытков за полгода
10:41
СБУ задержала пророссийского пропагандиста: ловили больше года
10:37
Суд вынес приговор боевику, причастному к убийству украинских воинов
10:03
В ГБР не исключают версию убийства судьи Писанца
09:47
Суд оставил Рудьковского под круглосуточным домашним арестом
09:46
Курс валют: гривня немного снизилась к доллару
09:40
В Вене начинается суд по делу "курорта-рассадника" коронавируса
09:35
Второй регион Британии допускает введение ковид-пропусков
09:26
Google и Apple удалили приложение "Навальный"
09:02
В МВФ рассказали, на чем сосредоточится миссия в Украине
Все новости...