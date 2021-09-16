В Минске будут судить украинца: участвовал в прошлогодних протестах

В Минске будут судить 32-летнего гражданина Украины за участие в акциях протеста и "изображения протестного характера" на зданиях.

Источник: Следственный комитет Беларуси, Zerkalo (сайт, созданный журналистами TUT.BY)

Дословно Следком: "Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего гражданина Украины – активного участника групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, произошедших на территории столицы в прошлом году... Материалы переданы прокурору для направления в суд".

Детали: По данным следствия, днем 30 августа 2020 года 32-летний обвиняемый принимал "активное участие" в несанкционированном митинге в центре Минска, в ходе которого "нарушал общественное спокойствие и блокировал движение транспорта". Кроме того, он был на акции протеста 13 сентября 2020 года.

Также сообщается, что с августа по сентябрь прошлого года обвиняемый с целью "публичного выражения противозаконными способами своих общественно-политических взглядов и протеста, а также ведения радикальной деятельности" создал чат в мессенджере Telegram.

Фото следкома РБ

Через этот чат он якобы искал единомышленников, а также организовал нанесение при помощи аэрозольной краски и трафаретов на фасады "не менее 27 зданий надписей и изображений протестного характера". Это, по данным следствия, нанесло ущерб госпредприятию на общую сумму более 2 тысяч рублей.

Также отмечается, что гражданин Украины "являлся подписчиком ряда деструктивных Telegram-каналов".

Фото следкома РБ

Мужчину обвиняют по 2 статьям – активное участие в акциях протеста (ч. 1 ст. 342) и организация, руководство и личное участие в осквернении сооружений и порче имущества (ч. 4 ст. 16, ст. 341) Уголовного кодекса Беларуси.

К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным Zerkalo, обвиняемый – уроженец Донецка Михаил Ференец, который с 2012 года проживает в Беларуси.

Его задержали 16 сентября прошлого года, сразу было принято решении о его высылке из Беларуси, но потом это решение приостановили.

Пресс-служба МВД только через семь месяцев, 20 апреля, сообщила о задержании Ференца и опубликовала "покаяльное видео".

На суде Ференц отказался давать показания, поэтому зачитали протоколы допроса, где было написано, что молодой человек решил создать чат и наносить изображения таракана, погони и надписи "Дави режим по пути" и пр.

Однако Ференц отметил на суде, что не читал, что было написано в протоколах допроса. Их ему дали подписать, пообещав, что после этого вышлют на родину.