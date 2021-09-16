Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Музей мадам Тюссо переодягнув воскову Меркель, бо її епоха минає

Четвер, 16 вересня 2021, 17:15
Музей мадам Тюссо переодягнув воскову Меркель, бо її епоха минає

Музей мадам Тюссо у Берліні представив воскову фігуру канцлерки Ангели Меркель в одязі для відпочинку у зв'язку з її майбутнім відходом з посади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Берлінський музей воскових фігур у четвер показав перед будівлею німецького парламенту фігуру канцлерки, одягнену у повсякденну картату сорочку і похідні штани, на руці у неї – рюкзак.

"Час воскової фігури Ангели Меркель у ролі канцлера добігає кінця", - оголосив музей.

Як повідомили в музеї, з неділі відвідувачі зможуть побачити воскову фігуру Меркель, одягнену по-новому. Вона замінить фігуру Меркель в костюмі у діловій позі зі складеними руками в її фірмовому жесті "ромб влади".

Тим часом музей мадам Тюссо вже готується до нової ери після виборів 26 вересня, на яких буде визначено спадкоємця чи спадкоємицю Меркель.

 

"У найближчий тиждень буде розіслано запити всім кандидатам в канцлери", - сказала Надя Траблфілд, керівник музею воскових фігур.

Майбутній канцлер має якомога швидше отримати воскового двійника, додала вона.

"Українська правда" у Threads

Теми: МеркельНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
Меркель
Кулеба закликав Німеччину не повторювати помилку Меркель
Меркель закликала "не звужувати думки" у пошуках рішення про припинення війни в Україні
Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН – не всі її однопартійці це підтримали
Останні новини
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
Усі новини...
Реклама: