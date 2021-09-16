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Музей мадам Тюссо переодягнув воскову Меркель, бо її епоха минає

Четвер, 16 вересня 2021, 17:15

Музей мадам Тюссо у Берліні представив воскову фігуру канцлерки Ангели Меркель в одязі для відпочинку у зв'язку з її майбутнім відходом з посади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Берлінський музей воскових фігур у четвер показав перед будівлею німецького парламенту фігуру канцлерки, одягнену у повсякденну картату сорочку і похідні штани, на руці у неї – рюкзак.

"Час воскової фігури Ангели Меркель у ролі канцлера добігає кінця", - оголосив музей.

Як повідомили в музеї, з неділі відвідувачі зможуть побачити воскову фігуру Меркель, одягнену по-новому. Вона замінить фігуру Меркель в костюмі у діловій позі зі складеними руками в її фірмовому жесті "ромб влади".

Тим часом музей мадам Тюссо вже готується до нової ери після виборів 26 вересня, на яких буде визначено спадкоємця чи спадкоємицю Меркель.

 

"У найближчий тиждень буде розіслано запити всім кандидатам в канцлери", - сказала Надя Траблфілд, керівник музею воскових фігур.

Майбутній канцлер має якомога швидше отримати воскового двійника, додала вона.

Теми: МеркельНімеччина
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