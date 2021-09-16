Музей мадам Тюссо переодел восковую Меркель, потому что ее эпоха уходит
Музей мадам Тюссо в Берлине представил восковую фигуру канцлера Ангелы Меркель в одежде для отдыха в связи с ее предстоящим уходом с должности.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.
Берлинский музей восковых фигур в четверг показал перед зданием германского парламента фигуру канцлера, одетую в повседневную клетчатую рубашку и походные брюки, на руке у нее - рюкзак.
"Время восковой фигуры Ангелы Меркель в роли канцлера подходит к концу", - заявил музей.
Как сообщили в музее, с воскресенья посетители смогут увидеть восковую фигуру Меркель, одетую по-новому. Она заменит фигуру Меркель в костюме в деловой позе со сложенными руками в ее фирменном жесте "ромб власти".
Между тем музей мадам Тюссо уже готовится к новой эре после выборов 26 сентября, на которых будет определен преемник Меркель.
"В ближайшую неделю будут разосланы запросы всем кандидатам в канцлеры", - сказала Надя Траблфилд, руководитель музея восковых фигур.
Будущий канцлер как можно скорее должен получить воскового двойника, добавила она.