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В ЄС обговорять створення військової навчальної місії в Україні – ЗМІ

Четвер, 16 вересня 2021, 17:18
В ЄС обговорять створення військової навчальної місії в Україні – ЗМІ

Посли країн Євросоюзу 16 вересня розглянуть варіанти створення військово-консультативної та навчальної місії ЄС в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Радіо Свобода", кореспондент якого ознайомився з проєктом документу.

У документі, наданому для обговорення дипломатичного корпусу ЄС, зазначається, що потенційна військова та консультативна навчальна місія ЄС (EUATM) потребуватиме 60 співробітників і працюватиме для консультування Департаменту освіти Міністерства оборони України та Генерального штабу щодо "впровадження плану реформування професійної військової освіти".

У документі викладено чотири можливі варіанти співпраці. У документі зазначається, що така місія "може бути корисною для підтримки стійкості України шляхом зміцнення її військового потенціалу" і що вона може "посилити залучення ЄС і бути висловленням солідарності з Україною після поточної військової діяльності Російської Федерації на територіях, що прилягають до державного кордону України та в незаконно анексованому Криму".

Однак документ також вказує на деякі недоліки такої місії, зокрема, ризик дублювання, оскільки "багато акторів в Україні діють у сфері військової підтримки (НАТО, США, Канада, ОБСЄ)". У документі також зазначається, що відповідь на таку місію "іншими суб’єктами, зацікавленими в ситуації в Україні, важко передбачити і може мати можливий негативний вплив на ширшу політику та інтереси ЄС у регіоні".

Три інші варіанти, викладені в документі, мають менший масштаб, один із яких передбачає додавання військово-консультативного та навчального елементу до вже чинної цивільної місії, а інший передбачає, що експерти ЄС можуть бути залучені на підтримку представництва Євросоюзу в Києві.

Розширення присутності ЄС в Україні на військовий вимір вимагатиме одностайності між країнами-членами Євросоюзу і означатиме відхід від суто цивільної присутності.

Блок наразі створив дві цивільні місії в країні, найбільша з яких – Консультативна місія Європейського союзу в Україні, у якій працюють 300 осіб у Києві та чотирьох інших містах України з завданням реформувати сектор цивільної безпеки.

Місія була запущена наприкінці 2014 року як прямий наслідок анексії Криму Росією. Існує також менша місія, створена в 2005 році, вона має на меті поліпшити безпеку вздовж молдовсько-українського кордону.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСУкраїна
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