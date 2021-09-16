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В ЕС обсудят создание военной учебной миссии в Украине – СМИ

Четверг, 16 сентября 2021, 17:18
В ЕС обсудят создание военной учебной миссии в Украине – СМИ

Послы стран Евросоюза 16 сентября рассмотрят варианты создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Радио Свобода", корреспондент которого ознакомился с проектом документа.

В документе, представленном на обсуждение дипломатического корпуса ЕС, отмечается, что потенциальная военная и консультативная учебная миссия ЕС (EUATM) потребует 60 сотрудников и будет работать для консультирования Департамента образования Министерства обороны Украины и Генерального штаба по "внедрению плана реформирования профессионального военного образования".

В документе изложены четыре возможных варианта сотрудничества. В документе отмечается, что такая миссия "может быть полезной для поддержания устойчивости Украины путем укрепления ее военного потенциала" и что она может "усилить привлечение ЕС и быть выражением солидарности с Украиной после текущей военной деятельности Российской Федерации на территориях, прилегающих к государственной границе Украины и в незаконно аннексированном Крыму".

Однако документ также указывает на некоторые недостатки такой миссии, в частности, риск дублирования, поскольку "многие актеры в Украине действуют в сфере военной поддержки (НАТО, США, Канада, ОБСЕ)". В документе также отмечается, что ответ на такую ​​миссию "другими субъектами, заинтересованными в ситуации в Украине, трудно предсказать и может иметь возможное негативное влияние на широкую политику и интересы ЕС в регионе".

Три другие варианты, изложенные в документе, имеют меньший масштаб, один из которых предусматривает добавление военно-консультативного и учебного элемента к уже действующей гражданской миссии, а другой предполагает, что эксперты ЕС могут быть привлечены в поддержку представительства Евросоюза в Киеве.

Расширение присутствия ЕС в Украине на военное измерение потребует единодушия между странами-членами Евросоюза и будет означать отход от чисто гражданского присутствия.

Блок пока создал две гражданские миссии в стране, крупнейшая из которых - Консультативная миссия Европейского Союза в Украине, в которой работают 300 человек в Киеве и четырех других городах Украины с задачей реформировать сектор гражданской безопасности.

Миссия была запущена в конце 2014 года как прямое следствие аннексии Крыма Россией. Существует также меньшая миссия, созданная в 2005 году, ее цель - улучшить безопасность вдоль молдавско-украинской границы.

Темы: ЕСУкраина
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