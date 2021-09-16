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Намагався розібрати снаряд часів Другої світової війни: на Черкащині загинув юнак

Четвер, 16 вересня 2021, 17:39
Фото: Нацполіція

14-річний юнак намагався розібрати снаряд часів Другої світової війни та загинув внаслідок його вибуху у Золотоніському районі Черкаської області. 

Джерело: поліція Черкаської області 

Деталі: Трагедія трапилась у селі Крупське близько 19 години 15 вересня. Попередньо встановлено, що хлопець знайшов снаряд із донним підривачем калібру 45 мм часів Другої світової війни. Коли ж він був сам вдома, то спробував його розібрати. Для цього він помістив предмет до металевої труби та вдарив по ньому молотком. Від удару снаряд вибухнув. 

 
Фото: Нацполіція

Сусіди, які почули вибух, викликали "швидку" та поліцейських. Внаслідок розриву осколкового снаряду юнак зазнав рвану рану животу, руки і тулуба, а також політтравму несумісну з життям. 

Правоохоронці вилучили осколки від снаряда та зробили змиви, які опечатали як речові докази. Наразі відкрито провадження за статтями "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" та "Умисне вбивство малолітньої дитини" Кримінального кодексу України.  

Українська правда
Теми: поліціявибухЧеркаська область
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