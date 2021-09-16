Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Намагався розібрати снаряд часів Другої світової війни: на Черкащині загинув юнак

Четвер, 16 вересня 2021, 17:39
Намагався розібрати снаряд часів Другої світової війни: на Черкащині загинув юнак
Фото: Нацполіція

14-річний юнак намагався розібрати снаряд часів Другої світової війни та загинув внаслідок його вибуху у Золотоніському районі Черкаської області. 

Джерело: поліція Черкаської області 

Деталі: Трагедія трапилась у селі Крупське близько 19 години 15 вересня. Попередньо встановлено, що хлопець знайшов снаряд із донним підривачем калібру 45 мм часів Другої світової війни. Коли ж він був сам вдома, то спробував його розібрати. Для цього він помістив предмет до металевої труби та вдарив по ньому молотком. Від удару снаряд вибухнув. 

 
Фото: Нацполіція

Сусіди, які почули вибух, викликали "швидку" та поліцейських. Внаслідок розриву осколкового снаряду юнак зазнав рвану рану животу, руки і тулуба, а також політтравму несумісну з життям. 

Правоохоронці вилучили осколки від снаряда та зробили змиви, які опечатали як речові докази. Наразі відкрито провадження за статтями "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" та "Умисне вбивство малолітньої дитини" Кримінального кодексу України.  

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціявибухЧеркаська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
Усі новини...
Реклама: