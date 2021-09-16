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Пытался разобрать снаряд времен Второй мировой войны: в Черкасской области погиб юноша

Четверг, 16 сентября 2021, 17:39
Фото: Нацполиция

14-летний юноша пытался разобрать снаряд времен Второй мировой войны и погиб в результате его взрыва в Золотоношском районе Черкасской области.

Источник: полиция Черкасской области

Детали: Трагедия произошла в селе Крупское около 19 часов 15 сентября. Предварительно установлено, что парень нашел снаряд с донным подрывателем калибра 45 мм времен Второй мировой войны. Когда же он был сам дома, то попытался его разобрать. Для этого он поместил предмет в металлическую трубу и ударил по нему молотком. От удара снаряд взорвался.

 
Фото: Нацполиция

Соседи, которые услышали взрыв, вызвали "скорую" и полицейских. Вследствие разрыва осколочного снаряда юноша получил рваную рану животу, руки и туловища, а также политтравму несовместимую с жизнью.

Правоохранители изъяли осколки от снаряда и сделали смывы, которые опечатали как вещественные доказательства. Сейчас открыто производство по статьям "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и "Умышленное убийство малолетнего ребенка" Уголовного кодекса Украины. 

Украинская правда
Темы: полициявзрывЧеркасская область
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