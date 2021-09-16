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Правоохоронці оглядають Подільський міст через недбалість на будівництві

Четвер, 16 вересня 2021, 18:57
фото: прокуратура Києва

Правоохоронці разом із експертами оглянули будівництво Подільського мосту через справу про службову недбалість під час будівництва мостового переходу через річку Дніпро та привласнення коштів.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Дослівно: "16 вересня 2021 року на підставі ухвали суду в межах розслідування за участю експертів проводиться огляд на об’єкті вказаного будівництва.

Крім того, на даний час у кримінальному провадженні тривають експертизи з метою встановлення інших фактів неналежного проведення будівельних робіт та завищення цін на їх виконання, які призводять до привласнення коштів територіальної громади міста Києва".

Деталі: За висновками експертизи, бюджету Києва спричинили збитків на понад 4,5 млн гривень через неналежне виконання робіт з фарбування залізобетонних прольотних плит автопроїзду.

16 серпня першому заступнику керівника КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та керівнику генпідрядної організації повідомили про підозру. 

 

Дії посадовця КП кваліфіковано ч. 2 ст. 367 ККУ, генпідрядника – за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення коштів територіальної громади та службова недбалість).

 

Процесуальне керівництво у справі здійснює Подільська окружна прокуратура Києва.

 

Українська правда
Теми: будівництвоКиївполіція
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