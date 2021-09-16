Правоохранители осматривают Подольский мост из-за небрежности на строительстве

Правоохранители вместе с экспертами осмотрели строительство Подольского моста из-за дела о служебной халатности при строительстве мостового перехода через реку Днепр и присвоение средств.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Дословно: "16 сентября 2021 года на основании постановления суда в рамках расследования с участием экспертов проводится осмотр на объекте указанного строительства.

Кроме того, в настоящее время в уголовном производстве продолжаются экспертизы с целью установления других фактов ненадлежащего проведения строительных работ и завышение цен на их выполнение, которые приводят к присвоению средств территориальной общины города Киева".

Детали: По заключению экспертизы, бюджету Киева принесли убытков на более 4,5 млн гривен из-за ненадлежащего выполнение работ по окраске железобетонных пролетных плит автопроезда.

16 августа первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г.Киева" и руководителю генподрядной организации сообщили о подозрении.

Действие должностного лица КП квалифицированно по ч.2 ст.367 УК, генподрядчика - по ч.5 ст.191 УК (присвоение средств территориальной общины и служебная халатность).

Процессуальное руководство по делу осуществляет Подольская окружная прокуратура Киева.