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МЗС РФ закликало Чехію не видавати Україні затриманого у Празі росіянина

Четвер, 16 вересня 2021, 19:17

Росія закликала Чехію відпустити затриманого в Празі за запитом України росіянина Александра Франчетті.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Очікуємо від чеської сторони якнайшвидшого звільнення російського громадянина і отримання відповідей на наші запити про причини і мотиви його затримання. Ми закликаємо чеську сторону прийняти зважене рішення, не допустивши його політизації, і не йти на поводу в української влади", - сказала Захарова.

Вона додала, що посольство Росії в Празі знаходиться в щільному контакті з Франчетті і його чеським адвокатом, а також з родичами росіянина.

Нагадаємо, 14 вересня суд Праги виніс рішення про арешт Франчетті. Про затримання в аеропорту Праги Франчетті за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України, стало відомо 12 вересня.

У 2014 році Франчетті активно брав участь в анексії Криму. За кілька днів до початку російської операції з анексії півострова він очолював угруповання "Північний вітер", яке відповідало за охорону ліній електропередачі, газопроводу, а також виявлення якихось "екстремістських груп".

Сам Франчетті розповів, що це угруповання взаємодіяло з командуванням Військово-морського флоту РФ.

В МЗС повідомили, що українська сторона працює над тим, аби Франчетті передали для суду в Україні.

Офіс генпрокурора заявляв, що українська сторона звернулася до Міністерства юстиції Чехії ще у серпні 2020 року із запитом прокуратури АР Крим та міста Севастополя про видачу громадянина Російської Федерації.

Теми: РосіяЧехія
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