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МИД РФ призвал Чехию не выдавать Украине задержанного в Праге россиянина

Четверг, 16 сентября 2021, 19:17

Россия призвала Чехию отпустить задержанного в Праге по запросу Украины россиянина Александра Франчетти.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания. Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустив его политизации, и не идти на поводу у украинских властей", - сказала Захарова.

Она добавила, что посольство России в Праге находится в плотном контакте с Франчетти и его чешским адвокатом, а также с родственниками россиянина.

Напомним, 14 сентября суд Праги вынес решение об аресте Франчетти.

О задержании в аэропорту Праги Франчетти по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины, стало известно 12 сентября.

В 2014 году Франчетти активно участвовал в аннексии Крыма. За несколько дней до начала российской операции по аннексии полуострова он возглавлял группировку "Северный ветер", которая отвечала за охрану линий электропередачи, газопровода, а также выявление неких "экстремистских групп".

Сам Франчетти рассказал, что эта группировка взаимодействовала с командованием Военно-морского флота РФ.

В МИД сообщили, что украинская сторона работает над тем, чтобы Франчетти передали для суда в Украине.

Офис генпрокурора заявлял, что украинская сторона обратилась в Министерство юстиции Чехии еще в августе 2020 года с запросом прокуратуры АР Крым и города Севастополя о выдаче гражданина Российской Федерации.

Темы: РосcияЧехия
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