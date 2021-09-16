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Італія першою в Європі запровадила обов'язкові COVID-паспорти для всіх, хто працює

Четвер, 16 вересня 2021, 19:53
Італія першою в Європі запровадила обов'язкові COVID-паспорти для всіх, хто працює

Уряд Італії підтримав нову постанову про поширення так званої "зеленої перепустки" на всіх працівників, як у державному, так і в приватному секторі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ANSA.

Рішення, ймовірно, набуде чинності з 15 жовтня. Засідання уряду ще триває і деталі будуть оголошені пізніше. У документі передбачено відсторонення від роботи після 5 днів відсутності через те, що працівник не має ковід-перепустки.

Регіони попросили уряд продовжити термін дії тестів на коронавірус до 72 годин, а не до 48. Поки невідомо чи виконане це прохання.

З середини жовтня необхідно буде мати щеплення, зробити тест або надати доказ одужання від Covid, щоб увійти до державних та приватних установ, а також в магазини та ресторани.

Працівників, які вийдуть без ковід-перепустки, планують жорстко штрафувати, але не звільняти: на суми від 600 до 1500 євро, і ще більші - у разі виявлення підробки документа. 

На сьогодні, за даними уряду, 13,9 мільйона працівників вже мають "зелену перепустку", 4,1 мільйона досі не мають.

За останню добу в Італії підтвердили 5117 нових випадків інфікування та 67 випадків смертей, пов'язаних з коронавірусом. У лікарнях перебувають 4018 пацієнтів з коронавірусом, 531 з них – в палатах інтенсивної терапії.

Хоча деякі держави Європейського Союзу наказали своїм медичним працівникам зробити щеплення, жодна з них не зробила "зелену перепустку" обов’язковою для всіх працівників.

Італія займає друге місце в Європі за кількістю загиблих від COVID-19 після Великобританії, з моменту початку пандемії у 2020 році понад 130 000 людей померли від цієї хвороби.

Близько 74% населення Італії отримали щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19, а 68% повністю вакциновані.

Нагадаємо, з 1 вересня ковід-сертифікат в Італії став обов’язковим на внутрішніх авіарейсах, у поїздах далекого прямування, міжрегіональних автобусах і поромах, для відвідання занять в університетах та для всіх працівників навчальних закладів.

Читайте також: Примус до вакцинації: як у Європі борються з противниками щеплень.

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіякоронавірус
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