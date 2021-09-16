Италия первой в Европе ввела обязательные COVID-паспорта для всех, кто работает

Правительство Италии поддержало новое постановление о распространении так называемого "зеленой пропуска" на всех работников, как в государственном, так и в частном секторе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Решение, вероятно, вступит в силу с 15 октября. Заседание правительства продолжается, и детали будут объявлены позже. В документе предусмотрено отстранение от работы после 5 дней отсутствия из-за того, что работник не имеет ковид-пропуска.

Регионы попросили правительство продлить срок действия тестов на коронавирус до 72 часов, а не до 48. Пока неизвестно, выполнена ли эта просьба.

С середины октября необходимо будет иметь прививку, сделать тест или предоставить доказательство выздоровления от Covid, чтобы войти в государственные и частные учреждения, а также в магазины и рестораны.

Работников, которые выйдут на работу без ковид-пропуска, планируют жестко штрафовать, но не увольнять: на суммы от 600 до 1500 евро, и еще больше - в случае обнаружения подделки документа.

На сегодня, по данным правительства, 13,9 миллиона работников уже имеют "зеленую пропуск", 4,1 миллиона до сих пор нет.

За последние сутки в Италии подтвердили 5117 новых случаев инфицирования и 67 смертей, связанных с коронавируса. В больницах находятся 4018 пациентов с коронавирусом, 531 из них - в палатах интенсивной терапии.

Хотя некоторые государства Европейского Союза приказали своим медицинским работникам сделать прививки, ни одно из них не сделало "зеленый пропуск" обязательным для всех работников.

Италия занимает второе место в Европе по количеству погибших от COVID-19 после Великобритании, с момента начала пандемии в 2020 году более 130 000 человек умерли от этой болезни.

Около 74% населения Италии получили по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19, а 68% полностью вакцинированы.

Напомним, с 1 сентября ковид-сертификат в Италии стал обязательным на внутренних авиарейсах, в поездах дальнего следования, межрегиональных автобусах и паромах, для посещения занятий в университетах и ​​для всех работников учебных заведений.

Читайте также: Принуждение к вакцинации: как в Европе борются с противниками прививок