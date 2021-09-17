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На Київщині можуть закрити школи, в яких не будуть вакциновані 80% вчителів – ОДА

П'ятниця, 17 вересня 2021, 01:28
На Київщині можуть закрити школи, в яких не будуть вакциновані 80% вчителів – ОДА

Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін заявив, що на Київщині школи, в яких не будуть вакциновані 80% вчителів до 20 вересня, закриють.

Джерело: Київська ОДА

Пряма мова Володіна: "Хочу достукатись до всіх освітян Київщини. Цього року наша область має можливість повноцінно функціонувати навіть у посилених карантинних нормах. Але є умова – працюватимуть тільки ті школи, де вакциновано 80% працівників…"

"Вимога мати 80% вакцинованих у колективі стосується всіх – і соціальної сфери, і бізнесу. До того ж щеплення зараз – це єдиний спосіб захиститись від хвороби. Тож сподіваюсь, що свідоме ставлення до свого здоров’я все ж візьме верх".

Деталі: Володін підкреслив, що така міра є вимушеною, оскільки в області почала стрімко зростати кількість хворих на коронавірус.

Аналогічно збільшується і рівень госпіталізації.

Нині на Київщині серед освітян провели 62 987 щеплень. При цьому 27 538 педагогів регіону пройшли повний курс вакцинації.

Українська правда

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Теми: Київська областьосвітавакцинація
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