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В Киевской области могут закрыть школы, в которых не будут вакцинированы 80% учителей – ОГА

Пятница, 17 сентября 2021, 01:28
В Киевской области могут закрыть школы, в которых не будут вакцинированы 80% учителей – ОГА

Председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин заявил, что в Киевской области школы, в которых не будут вакцинированы 80% учителей до 20 сентября, закроют.

Источник: Киевская ОГА

Прямая речь Володина: "Хочу достучаться до всех педагогов Киевской области. В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже при усиленных карантинных нормах. Но есть условие – работать будут только те школы, где вакцинировано 80% работников..."

"Требование иметь 80% вакцинированных в коллективе касается всех - и социальной сферы, и бизнеса. К тому же прививки сейчас – это единственный способ защититься от болезни. Поэтому надеюсь, что сознательное отношение к своему здоровью все же возьмет верх".

Детали: Володин подчеркнул, что такая мера является вынужденной, поскольку в области начало расти количество больных коронавирусом.

Аналогично увеличивается и уровень госпитализации.

Сейчас на Киевщине среди педагогов провели 62 987 прививок. При этом 27 538 педагогов региона прошли полный курс вакцинации.

Украинская правда
Темы: Киевская областьобразованиевакцинация
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