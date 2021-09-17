Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Британії досліджують "змішану" вакцинацію дітей

П'ятниця, 17 вересня 2021, 04:54
У Британії досліджують змішану вакцинацію дітей
Фото: МОЗ

У Британії досліджують імунні реакції дітей на щеплення змішаними дозами вакцин.

Джерело: Reuters

Деталі: Діти віком 12-15 років у Великобританії будуть вакциновані з наступного тижня, тоді як діти віком 16-17 років мають право на щеплення з серпня.

Однак, хоча дітям буде запропонована перша доза вакцини Pfizer-BioNTech (PFE.N), чиновники повідомили, що поради щодо другої дози будуть надані пізніше, коли зберуть більше даних.

Спільний комітет Великої Британії з вакцинації та імунізації (JCVI) спочатку відмовився рекомендувати щеплення всім дітям віком від 12 до 15 років, посилаючись на невизначеність щодо рідкісного побічного ефекту від вакцин на основі мРНК, таких як у вакцини Pfizer.

Проблеми із серцем зазвичай минають із легкими короткочасними наслідками, стверджують експерти в галузі охорони здоров'я.

Дослідження Com-COV3 буде перевіряти різні схеми вакцинації у дітей віком від 12 до 16 років, вивчаючи імунні реакції та побічні ефекти.

"Тут занепокоєння викликає ризики міокардиту, особливо при прийомі другої дози вакцини Pfizer у молодих людей", – зазначив провідний дослідник Меттью Снейп з Оксфордської вакцинної групи.

"Це надасть інформацію, яка має вирішальне значення для порад щодо імунізації підлітків у Великобританії", – сказав він.

Дослідження забезпечить усім учасникам першу дозу вакцини Pfizer-BioNTech. Після цього через 8 тижнів буде введена друга доза Pfizer або ж змішане щеплення Новавакс (NVAX.O) чи Модерни (MRNA.O).

У дослідженні беруть участь 360 добровольців, щоб безпосередньо оцінити ризик міокардиту різних комбінацій, який, за словами Снейпа, був 1 на 15 000 після двох доз вакцини Pfizer у молодих людей.

Крім того, Снейп проводить ще одне випробування у дорослих за змішаними графіками вакцинації з інтервалом у чотири та 12 тижнів.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціядітиВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
Усі новини...
Реклама: