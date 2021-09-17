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У Британії досліджують "змішану" вакцинацію дітей

П'ятниця, 17 вересня 2021, 04:54
Фото: МОЗ

У Британії досліджують імунні реакції дітей на щеплення змішаними дозами вакцин.

Джерело: Reuters

Деталі: Діти віком 12-15 років у Великобританії будуть вакциновані з наступного тижня, тоді як діти віком 16-17 років мають право на щеплення з серпня.

Однак, хоча дітям буде запропонована перша доза вакцини Pfizer-BioNTech (PFE.N), чиновники повідомили, що поради щодо другої дози будуть надані пізніше, коли зберуть більше даних.

Спільний комітет Великої Британії з вакцинації та імунізації (JCVI) спочатку відмовився рекомендувати щеплення всім дітям віком від 12 до 15 років, посилаючись на невизначеність щодо рідкісного побічного ефекту від вакцин на основі мРНК, таких як у вакцини Pfizer.

Проблеми із серцем зазвичай минають із легкими короткочасними наслідками, стверджують експерти в галузі охорони здоров'я.

Дослідження Com-COV3 буде перевіряти різні схеми вакцинації у дітей віком від 12 до 16 років, вивчаючи імунні реакції та побічні ефекти.

"Тут занепокоєння викликає ризики міокардиту, особливо при прийомі другої дози вакцини Pfizer у молодих людей", – зазначив провідний дослідник Меттью Снейп з Оксфордської вакцинної групи.

"Це надасть інформацію, яка має вирішальне значення для порад щодо імунізації підлітків у Великобританії", – сказав він.

Дослідження забезпечить усім учасникам першу дозу вакцини Pfizer-BioNTech. Після цього через 8 тижнів буде введена друга доза Pfizer або ж змішане щеплення Новавакс (NVAX.O) чи Модерни (MRNA.O).

У дослідженні беруть участь 360 добровольців, щоб безпосередньо оцінити ризик міокардиту різних комбінацій, який, за словами Снейпа, був 1 на 15 000 після двох доз вакцини Pfizer у молодих людей.

Крім того, Снейп проводить ще одне випробування у дорослих за змішаними графіками вакцинації з інтервалом у чотири та 12 тижнів.

Теми: вакцинаціядітиБританія
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