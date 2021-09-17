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В Британии исследуют "смешанную" вакцинацию детей

Пятница, 17 сентября 2021, 04:54
В Британии исследуют смешанную вакцинацию детей
Фото: МЗ

В Британии исследуют иммунные реакции детей на прививку смешанными дозами вакцин.

Источник: Reuters

Детали: Дети в возрасте 12-15 лет в Великобритании будут вакцинированы со следующей недели, тогда как дети в возрасте 16-17 лет имеют право на прививку с августа.

Однако, хотя детям будет предложена первая доза вакцины Pfizer-BioNTech (PFE.N), чиновники сообщили, что советы по второй дозе будут предоставлены позже, когда соберут больше данных.

Совместный комитет Великобритании по вакцинации и иммунизации (JCVI) сначала отказался рекомендовать прививки всем детям в возрасте от 12 до 15 лет, ссылаясь на неопределенность относительно редкого побочного эффекта от вакцин на основе мРНК, как у вакцины Pfizer.

Проблемы с сердцем обычно проходят с легкими кратковременными последствиями, утверждают эксперты в области здравоохранения.

Исследование Com-COV3 будет проверять различные схемы вакцинации у детей в возрасте от 12 до 16 лет, изучая иммунные реакции и побочные эффекты.

"Здесь беспокойство вызывает риски миокардита, особенно при приеме второй дозы вакцины Pfizer у молодых людей", - отметил ведущий исследователь Мэттью Снейп с Оксфордской вакцинной группы.

"Это даст информацию, которая имеет решающее значение для советов по иммунизации подростков в Великобритании", - сказал он.

Исследование обеспечит всем участникам первую дозу вакцины Pfizer-BioNTech. После этого через 8 недель будет введена вторая доза Pfizer или смешанные прививки Новавакс (NVAX.O) или Модерна (MRNA.O).

В исследовании участвуют 360 добровольцев, чтобы непосредственно оценить риск миокардита различных комбинаций, который, по словам Снейпа, был 1 на 15 000 после двух доз вакцины Pfizer у молодых людей.

Кроме того, Снейп проводит еще одно испытание у взрослых по смешанным графикам вакцинации с интервалом в четыре и 12 недель.

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Темы: вакцинациядетиВеликобритания
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