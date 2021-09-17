Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Британии исследуют "смешанную" вакцинацию детей

Пятница, 17 сентября 2021, 04:54

В Британии исследуют иммунные реакции детей на прививку смешанными дозами вакцин.

Источник: Reuters

Детали: Дети в возрасте 12-15 лет в Великобритании будут вакцинированы со следующей недели, тогда как дети в возрасте 16-17 лет имеют право на прививку с августа.

Однако, хотя детям будет предложена первая доза вакцины Pfizer-BioNTech (PFE.N), чиновники сообщили, что советы по второй дозе будут предоставлены позже, когда соберут больше данных.

Совместный комитет Великобритании по вакцинации и иммунизации (JCVI) сначала отказался рекомендовать прививки всем детям в возрасте от 12 до 15 лет, ссылаясь на неопределенность относительно редкого побочного эффекта от вакцин на основе мРНК, как у вакцины Pfizer.

Проблемы с сердцем обычно проходят с легкими кратковременными последствиями, утверждают эксперты в области здравоохранения.

Исследование Com-COV3 будет проверять различные схемы вакцинации у детей в возрасте от 12 до 16 лет, изучая иммунные реакции и побочные эффекты.

"Здесь беспокойство вызывает риски миокардита, особенно при приеме второй дозы вакцины Pfizer у молодых людей", - отметил ведущий исследователь Мэттью Снейп с Оксфордской вакцинной группы.

"Это даст информацию, которая имеет решающее значение для советов по иммунизации подростков в Великобритании", - сказал он.

Исследование обеспечит всем участникам первую дозу вакцины Pfizer-BioNTech. После этого через 8 недель будет введена вторая доза Pfizer или смешанные прививки Новавакс (NVAX.O) или Модерна (MRNA.O).

В исследовании участвуют 360 добровольцев, чтобы непосредственно оценить риск миокардита различных комбинаций, который, по словам Снейпа, был 1 на 15 000 после двух доз вакцины Pfizer у молодых людей.

Кроме того, Снейп проводит еще одно испытание у взрослых по смешанным графикам вакцинации с интервалом в четыре и 12 недель.

Темы: вакцинациядетиБритания
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 17 сентября: "совещания" на матче, задержание пророссийского пропагандиста

Украина ввела санкции против отравителей Навального

Система мониторинга "олигархов" уже готова – СНБО

Украина подготовила новый пакет санкций: за российские "выборы" на оккупированных территориях

Данилов не понял вопроса журналиста: На русском говорите, я напрягаюсь

инфографикаУкраинцы ответили, где им лучше всего живется

Все новости...
вакцинация
В Киевской области могут закрыть школы, в которых не будут вакцинированы 80% учителей – ОГА
В Минцифры рассказали, когда можно будет распечатать COVID-сертификат
ВОЗ приостановила одобрение "Спутника V": нашли нарушения
Последние новости
22:14
Высший совет правосудия назначил членов комиссии для избрания состава ВККС
21:55
Новости экономики: Ryanair готовит экспансию в Украине, миссия МВФ в сентябре
21:35
Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень
21:15
Из Кабула вылетел рейс со 170 гражданами США и стран Европы
21:00
Новости 17 сентября: "совещания" на матче, задержание пророссийского пропагандиста
20:40
Генпрокурора половины штатов США требуют от Байдена отменить обязательную вакцинацию
20:35
На оккупированных территориях вспышка заболеваемости COVID-19 – Денисова
20:05
В Европарламенте призвали проверить "Газпром" на причастность к росту цен на газ
20:02
"Работать не будет" – СНБО о работе российской MERE в Украине
19:42
Тупицкий в ОАСК хочет отменить конкурс в Конституционный Суд
Все новости...