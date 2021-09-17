Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Підтримка Байдена впала до найнижчого рівня за час його президентства – опитування Reuters

П'ятниця, 17 вересня 2021, 05:35
Фото: ua.news

Згідно з останнім опитуванням громадської думки Reuters/Ipsos, підтримка президента США Джо Байдена опустилася до найнижчого рівня з часу його президентства, американці ж стають все більш критичними щодо його реакції на пандемію коронавірусу.

Джерело: Reuters

Деталі: Опитування, проведене 15-16 вересня, показало, що 44% дорослих американців схвалили роботу Байдена на посаді, тоді як 50% не схвалили, решта ж утрималася щодо оцінки.

Популярність Байдена почала падати з середини серпня, коли склав повноваження уряд Афганістану, підтримуваний США, і коли по всій країні зросла смертність від COVID-19.

Хоча більшість американців підтримують вимоги щодо вакцин та масок, які нещодавно затаердив Байден, щоб уповільнити розповсюдження варіанту Дельти, деякі республіканці критикували те, що, на їхню думку, було надмірною реакцією Білого дому.

Щотижневе опитування показало, що кількість американців, які схвалили реакцію Байдена на пандемію, вперше впала нижче 50%: близько 48% схвалили політику президента щодо COVID-19, а 46% не схвалили.

У той самий момент президентства Дональда Трампа близько 38% американців схвалили його діяльність на посаді, а 57% - ні.

Опитування Reuters/Ipsos проводиться онлайн по всій території США.

Останнє опитування зібрало відповіді 1005 дорослих, у тому числі 442 демократів та 360 республіканців, його похибка становить 4%.

Теми: СШАБайденопитування
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Латвія внесла Україну до списку ризику і змінила правила в’їзду

У Кривому Розі загинули троє працівників КП: затягнуло до насосу

В Іспанії померла українка, яка зірвалась зі скелі під час селфі

Рівень захворюваності на COVID перевищено майже у всіх областях

фотоЧоловік розбещував 8-річну дитину в туалеті київської школи

В Україні знову більше 6 тисяч нових випадків COVID

Усі новини...
США
США закликають прискорити формування Вищої ради правосуддя в Україні
Проти 5 членів "Аль-Каїди" США запровадили санкції
"Байден діє, як Трамп": Франція звинуватила США через зрив багатомільярдної оборонної угоди
Останні новини
16:49
У Затоці невідомий влаштував стрілянину на вулиці, є вбитий
16:27
На протесті медиків біля канцелярії прем’єра Польщі пролунав схожий на постріл звук: є загиблий
16:20
фотоВ Одесі сталася смертельна ДТП з поліцейським – поїхав на червоне світло
15:41
У Нотр-Дамі завершили технічні роботи для початку реставрації після пожежі
15:12
Американська VR Capital оскаржить у ВС недійсність права вимоги до "Укрзалізниці"
15:01
Молдова висловила жаль РФ через відкриття дільниць у Придністров’ї
14:42
В Україну йде похолодання і дощі
14:16
Латвія внесла Україну до списку ризику і змінила правила в’їзду
14:03
У Кривому Розі загинули троє працівників КП: затягнуло до насосу
13:46
Зростання цін на нерухомість сповільнилося – рейтинг
Усі новини...