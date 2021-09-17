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Підтримка Байдена впала до найнижчого рівня за час його президентства – опитування Reuters

П'ятниця, 17 вересня 2021, 05:35
Підтримка Байдена впала до найнижчого рівня за час його президентства – опитування Reuters
Фото: ua.news

Згідно з останнім опитуванням громадської думки Reuters/Ipsos, підтримка президента США Джо Байдена опустилася до найнижчого рівня з часу його президентства, американці ж стають все більш критичними щодо його реакції на пандемію коронавірусу.

Джерело: Reuters

Деталі: Опитування, проведене 15-16 вересня, показало, що 44% дорослих американців схвалили роботу Байдена на посаді, тоді як 50% не схвалили, решта ж утрималася щодо оцінки.

Популярність Байдена почала падати з середини серпня, коли склав повноваження уряд Афганістану, підтримуваний США, і коли по всій країні зросла смертність від COVID-19.

Хоча більшість американців підтримують вимоги щодо вакцин та масок, які нещодавно затаердив Байден, щоб уповільнити розповсюдження варіанту Дельти, деякі республіканці критикували те, що, на їхню думку, було надмірною реакцією Білого дому.

Щотижневе опитування показало, що кількість американців, які схвалили реакцію Байдена на пандемію, вперше впала нижче 50%: близько 48% схвалили політику президента щодо COVID-19, а 46% не схвалили.

У той самий момент президентства Дональда Трампа близько 38% американців схвалили його діяльність на посаді, а 57% - ні.

Опитування Reuters/Ipsos проводиться онлайн по всій території США.

Останнє опитування зібрало відповіді 1005 дорослих, у тому числі 442 демократів та 360 республіканців, його похибка становить 4%.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАБайденопитування
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