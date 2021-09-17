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Поддержка Байдена упала до самого низкого уровня за время его президентства – опрос Reuters

Пятница, 17 сентября 2021, 05:35
Поддержка Байдена упала до самого низкого уровня за время его президентства – опрос Reuters
Фото: ua.news

Согласно с последним опросом общественного мнения Reuters / Ipsos, поддержка президента США Джо Байдена опустилась до самого низкого уровня с момента его президентства, американцы же становятся все более критичными в отношении его реакции на пандемию коронавируса.

Источник: Reuters

Детали: Опрос, проведенный 15-16 сентября, показал, что 44% взрослых американцев одобрили работу Байдена на должности, тогда как 50% не одобрили, остальные воздержались по поводу оценки.

Популярность Байдена начала падать с середины августа, когда сложило полномочия правительство Афганистана, поддерживаемое США, и когда по всей стране возросла смертность от COVID-19.

Хотя большинство американцев поддерживают требования в отношении вакцин и масок, которые недавно затаердив Байден, чтобы замедлить распространение варианта Дельта, некоторые республиканцы критиковали то, что, по их мнению, было чрезмерной реакцией Белого дома.

Еженедельный опрос показал, что число американцев, которые одобрили реакцию Байдена на пандемию, впервые упало ниже 50%: около 48% одобрили политику президента в отношении COVID-19, а 46% не одобрили.

В тот самый момент президентства Дональда Трампа около 38% американцев одобрили его деятельность на должности, а 57% - нет.

Опрос Reuters / Ipsos проводится онлайн по всей территории США.

Последний опрос собрал ответы 1005 взрослых, в том числе 442 демократов и 360 республиканцев, его погрешность составляет 4%.

Темы: СШАБайденопрос
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