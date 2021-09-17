Вірменія подала в суд ООН, звинувативши Азербайджан у расовій дискримінації

Вірменія подала позов до Міжнародного суду ООН, звинувативши Азербайджан в расовій дискримінації щодо вірмен, і просить притягнути Баку до відповідальності.

Джерело: пресреліз суду, Інтерфакс-Україна

Деталі: Зокрема, в позові йдеться, що, на думку вірменської сторони, Азербайджан порушив Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, прийняту Генасамблеєю ООН в 1965 році.

У позові зазначається, що "десятиліттями Азербайджан піддавав вірмен расовій дискримінації", і що "в результаті проведеної державою (Азербайджаном – ред.) політики ненависті вірмени систематично піддавалися дискримінації, масовим вбивствам, тортурам та іншим видам насильства".

Вірменська сторона також стверджує, що у вересні 2020 року Азербайджан знову порушив конвенцію під час збройного конфлікту між країнами.

"Навіть після закінчення бойових дій, після припинення вогню, яке набуло чинності 10 листопада 2020 року, Азербайджан продовжує брати участь у вбивствах, тортурах та інших знущаннях над вірменськими військовополоненими", - наголошується у пресрелізі.

"Вірменія просить суд притягнути до відповідальності Азербайджан за порушення конвенції, щоб запобігти майбутній шкоді та відшкодувати збиток, який вже було завдано", - йдеться в позові.

У позові наголошується, що дискримінації з боку Азербайджану піддавалися особи вірменського етнічного або національного походження незалежно від їх фактичного громадянства.

У повідомленні суду наголошується, що пізніше він опублікує на своєму сайті текст позовної заяви, яка надійшла.