Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вірменія подала в суд ООН, звинувативши Азербайджан у расовій дискримінації

П'ятниця, 17 вересня 2021, 05:57

Вірменія подала позов до Міжнародного суду ООН, звинувативши Азербайджан в расовій дискримінації щодо вірмен, і просить притягнути Баку до відповідальності.

Джерело: пресреліз суду, Інтерфакс-Україна

Деталі: Зокрема, в позові йдеться, що, на думку вірменської сторони, Азербайджан порушив Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, прийняту Генасамблеєю ООН в 1965 році.

У позові зазначається, що "десятиліттями Азербайджан піддавав вірмен расовій дискримінації", і що "в результаті проведеної державою (Азербайджаном – ред.) політики ненависті вірмени систематично піддавалися дискримінації, масовим вбивствам, тортурам та іншим видам насильства".

Вірменська сторона також стверджує, що у вересні 2020 року Азербайджан знову порушив конвенцію під час збройного конфлікту між країнами.

"Навіть після закінчення бойових дій, після припинення вогню, яке набуло чинності 10 листопада 2020 року, Азербайджан продовжує брати участь у вбивствах, тортурах та інших знущаннях над вірменськими військовополоненими", - наголошується у пресрелізі.

"Вірменія просить суд притягнути до відповідальності Азербайджан за порушення конвенції, щоб запобігти майбутній шкоді та відшкодувати збиток, який вже було завдано", - йдеться в позові.

У позові наголошується, що дискримінації з боку Азербайджану піддавалися особи вірменського етнічного або національного походження незалежно від їх фактичного громадянства.

У повідомленні суду наголошується, що пізніше він опублікує на своєму сайті текст позовної заяви, яка надійшла.

Теми: АзербайджанВірменія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Затоці невідомий влаштував стрілянину на вулиці, є вбитий

Латвія внесла Україну до списку ризику і змінила правила в’їзду

У Кривому Розі загинули троє працівників КП: затягнуло до насосу

В Іспанії померла українка, яка зірвалась зі скелі під час селфі

Рівень захворюваності на COVID перевищено майже у всіх областях

фотоЧоловік розбещував 8-річну дитину в туалеті київської школи

Усі новини...
Азербайджан
Коміку, що пожартував про росіян, заборонили жити в РФ
Вірменія заявила про розміщення прикордонників РФ на кордоні з Азербайджаном
Вірменія заявила про черговий обстріл з боку Азербайджану
Останні новини
17:21
Без банків: платіжна система Нової пошти стала партнером Visa і MasterCard
17:11
фотоУ Румунії побили журналістів і еколога при зйомці фільму про незаконні вирубки лісу
16:49
У Затоці невідомий влаштував стрілянину на вулиці, є вбитий
16:27
На протесті медиків біля канцелярії прем’єра Польщі пролунав схожий на постріл звук: є загиблий
16:20
фотоВ Одесі сталася смертельна ДТП з поліцейським – поїхав на червоне світло
15:41
У Нотр-Дамі завершили технічні роботи для початку реставрації після пожежі
15:12
Американська VR Capital оскаржить у ВС недійсність права вимоги до "Укрзалізниці"
15:01
Молдова висловила жаль РФ через відкриття дільниць у Придністров’ї
14:42
В Україну йде похолодання і дощі
14:16
Латвія внесла Україну до списку ризику і змінила правила в’їзду
Усі новини...