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Армения подала в суд ООН, обвинив Азербайджан в расовой дискриминации

Пятница, 17 сентября 2021, 05:57

Армения подала иск в Международный суд ООН, обвинив Азербайджан в расовой дискриминации армян, и просит привлечь Баку к ответственности.

Источник: пресс-релиз суда, Интерфакс-Украина

Детали: В частности, в иске говорится, что, по мнению армянской стороны, Азербайджан нарушил Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятую Генассамблеей ООН в 1965 году.

В иске отмечается, что "десятилетиями Азербайджан подвергал армян расовой дискриминации", и что "в результате проводимой государством (Азербайджаном - ИФ) политики ненависти армяне подвергались систематически дискриминации, массовым убийствам, пыткам и другим видам насилия".

Армянская сторона также утверждает, что в сентябре 2020 года Азербайджан вновь нарушил конвенцию во время вооруженного конфликта между странами. "Даже после окончания боевых действий, после прекращения огня, которое вступило в силу 10 ноября 2020 года, Азербайджан продолжает участвовать в убийствах, пытках и других издевательствах над армянскими военнопленными", - отмечается в нем.

"Армения просит суд привлечь к ответственности Азербайджан за нарушения конвенции, чтобы предотвратить будущий вред и возместить ущерб, который уже был причинен", - говорится в иске.

В иске подчеркивается, что дискриминации со стороны Азербайджана подвергались лица армянского этнического или национального происхождения вне зависимости от их фактического гражданства.

В сообщении суда отмечается, что позже он опубликует на своем сайте текст поступившего искового заявления.

Темы: АзербайджанАрмения
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