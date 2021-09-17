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Зміни клімату масштабніші, ніж припускали – ООН

П'ятниця, 17 вересня 2021, 06:38
Зміни клімату масштабніші, ніж припускали – ООН
Фото: aa.com.tr

За даними Організації Об'єднаних Націй, зміна клімату вражає планету все сильніше і раніше, ніж очікувалося, а спроби її уповільнити все ще не є належними.

Джерело: звіт групи "Об'єднані в науці 2021", відеозвернення Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша

Деталі: Згідно зі звітом, рівень моря піднявся на 20 сантиметрів (8 дюймів) з 1900 по 2018 рік, а середні глобальні температури піднялися щонайменше на 1,06 градуса Цельсія (1,9 градуса за Фаренгейтом) порівняно з доіндустріальними рівнями.

Це викликає нинішні стихійні лиха, включаючи лісові пожежі в Європі та Сибіру, повені в Німеччині та спекотні хвилі у США і Канаді.

"Порушення клімату і нашої планети вже гірше, ніж ми думали, і воно рухається швидше, ніж передбачалося", – сказав Гутерріш.

"Ми продовжуємо знищувати те, від чого залежні на Землі", – додав він.

Дослідники попередили, що утримання тенденції потепління не більше ніж на 1,5 градуса має вирішальне значення для запобігання найгіршим наслідкам зміни клімату. І це вимагатиме скорочення глобальних викидів удвічі до 2030 року, і уряди не досягли цього.

"Ми далекі від досягнення цілей 5-річної Паризької угоди", – сказав Гутерріш.

Нагадаємо:Як повідомлялося, зміна клімату докорінно змінить життя на Землі в найближчі 30 років, навіть якщо люди зможуть зменшити викиди парникових газів, що викликають потепління планети.

"Українська правда" в Threads

Теми: екологія
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