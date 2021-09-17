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Изменения климата более масштабные, чем предполагали – ООН

Пятница, 17 сентября 2021, 06:38
Фото: aa.com.tr

По данным Организации Объединенных Наций, изменение климата поражает планету все сильнее и раньше, чем ожидалось, а попытки ее замедлить все еще не являются надлежащими.

Источник: отчет группы "Объединенные в науке 2021", видеообращение Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша

Детали: Согласно отчету, уровень моря поднялся на 20 сантиметров (8 дюймов) с 1900 по 2018 год, а средние глобальные температуры поднялись по меньшей мере на 1,06 градуса Цельсия (1,9 градуса по Фаренгейту) по сравнению с доиндустриальной уровнями.

Это вызывает нынешние стихийные бедствия, включая лесные пожары в Европе и Сибири, наводнения в Германии и жаркие волны в США и Канаде.

"Нарушение климата и нашей планеты уже хуже, чем мы думали, и оно движется быстрее, чем предполагалось", - сказал Гутерриш.

"Мы продолжаем уничтожать то, от чего зависим на Земле", - добавил он.

Исследователи предупредили, что удерживание тенденции потепления не более чем на 1,5 градуса имеет решающее значение для предотвращения наихудших последствий изменения климата. И это потребует сокращения глобальных выбросов вдвое к 2030 году, и правительства не достигли этого.

"Мы далеки от достижения целей 5-летней Парижского соглашения", - сказал Гутерриш.

Напомним: Изменение климата в корне изменит жизнь на Земле в ближайшие 30 лет, даже если люди смогут уменьшить выбросы парниковых газов, вызывающих потепление планеты.

Темы: экология
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