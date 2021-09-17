Захід України накриють рясні дощі та грози

У п’ятницю 17 вересня у західних областях грози, у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Рівненській областях вдень очікуються значні дощі.

Джерело: Український гідрометцентр

Деталі: 17 вересня у західних областях грози, вдень в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Рівненській областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).

У Карпатах сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Водночас, за винятком західних областей, більшості північних та Вінницької областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.