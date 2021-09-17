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Захід України накриють рясні дощі та грози

П'ятниця, 17 вересня 2021, 08:11
Захід України накриють рясні дощі та грози

У п’ятницю 17 вересня у західних областях грози, у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Рівненській областях вдень очікуються значні дощі.

Джерело: Український гідрометцентр

Деталі: 17 вересня у західних областях грози, вдень в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Рівненській областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).

 

У Карпатах сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). 

Водночас, за винятком західних областей, більшості північних та Вінницької областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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