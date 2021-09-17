Запад Украины накроют сильные дожди и грозы

В пятницу 17 сентября в западных областях грозы, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях днем ​​ожидаются значительные дожди.

Источник: Украинский гидрометцентр

Детали: 17 сентября в западных областях грозы, днем ​​в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

В Карпатах сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).

В то же время, за исключением западных областей, большинстве северных и Винницкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.