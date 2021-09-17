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Запад Украины накроют сильные дожди и грозы

Пятница, 17 сентября 2021, 08:11

В пятницу 17 сентября в западных областях грозы, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях днем ​​ожидаются значительные дожди.

Источник: Украинский гидрометцентр

Детали: 17 сентября в западных областях грозы, днем ​​в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

 

В Карпатах сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).

В то же время, за исключением западных областей, большинстве северных и Винницкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

 

Темы: погода
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