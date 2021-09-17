Запад Украины накроют сильные дожди и грозы
Пятница, 17 сентября 2021, 08:11
В пятницу 17 сентября в западных областях грозы, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях днем ожидаются значительные дожди.
Источник: Украинский гидрометцентр
Детали: 17 сентября в западных областях грозы, днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый).
В Карпатах сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).
В то же время, за исключением западных областей, большинстве северных и Винницкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.