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Суд виніс вирок бойовику, причетному до вбивств українських воїнів

П'ятниця, 17 вересня 2021, 10:37
Суд виніс вирок бойовику, причетному до вбивств українських воїнів

Шевченківський районний суд міста Чернівці заочно засудив до 10 років позбавлення волі бойовика терористичної організації "ДНР".

Джерело: СБУ

Деталі: За даними слідства, уродженець міста Костянтинівка Донецької області на псевдо "Сєвєр" навесні 2014 року приєднався до угруповання бойовиків "Восток".

Радикально налаштований молодик одразу був зарахований до танкового батальйону, пізніше став начальником штабу цього підрозділу, а згодом – першим заступником командира з організації та ведення бойових дій.

Терорист особисто керував танковою ротою під час боїв у різних "гарячих точках", зокрема, у так званому "Дебальцівському котлі", біля Донецького аеропорту, Іловайська, Авдіївки, Савур-Могили, під час яких загинули українські військові та правоохоронці. За свої "подвиги" бойовик був відзначений нагородами так званої "ДНР".

Суд визнав бойовика винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Наразі засуджений переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області. Його оголошено в розшук.

Українська правда

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Теми: війнасудтероризмСБУ
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