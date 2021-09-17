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Суд вынес приговор боевику, причастному к убийству украинских воинов

Пятница, 17 сентября 2021, 10:37
Суд вынес приговор боевику, причастному к убийству украинских воинов

Шевченковский районный суд города Черновцы заочно приговорил к 10 годам лишения свободы боевика террористической организации "ДНР".

Источник: СБУ

Детали: По данным следствия, уроженец города Константиновка Донецкой области псевдо "Север" весной 2014 года  присоединился к группировке боевиков "Восток".

Радикально настроенный молодой человек сразу был зачислен в танковый батальон, позже стал начальником штаба этого подразделения, а затем - первым заместителем командира по организации и ведению боевых действий.

Террорист лично руководил танковой ротой в боях в разных "горячих точках", в частности, в так называемом "Дебальцевском котле", у Донецкого аэропорта, Иловайска, Авдеевки, Саур-Могилы, во время которых погибли украинские военные и правоохранители. За свои "подвиги" боевик был отмечен наградами так называемой "ДНР".

Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Сейчас осужденный скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области. Он объявлен в розыск.

Украинская правда
Темы: войнасудтерроризмСБУ
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