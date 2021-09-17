Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Суд вынес приговор боевику, причастному к убийству украинских воинов

Пятница, 17 сентября 2021, 10:37

Шевченковский районный суд города Черновцы заочно приговорил к 10 годам лишения свободы боевика террористической организации "ДНР".

Источник: СБУ

Детали: По данным следствия, уроженец города Константиновка Донецкой области псевдо "Север" весной 2014 года  присоединился к группировке боевиков "Восток".

Радикально настроенный молодой человек сразу был зачислен в танковый батальон, позже стал начальником штаба этого подразделения, а затем - первым заместителем командира по организации и ведению боевых действий.

Террорист лично руководил танковой ротой в боях в разных "горячих точках", в частности, в так называемом "Дебальцевском котле", у Донецкого аэропорта, Иловайска, Авдеевки, Саур-Могилы, во время которых погибли украинские военные и правоохранители. За свои "подвиги" боевик был отмечен наградами так называемой "ДНР".

Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Сейчас осужденный скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области. Он объявлен в розыск.

Украинская правда
Темы: войнасудтерроризмСБУ
powered by lun.ua
Главное сегодня

Срыв многомиллиардной оборонной сделки: Франция отзывает послов из США и Австралии

В кафе Харькова застрелился предприниматель

США ошиблись и нанесли удар по гражданским в Афганистане

Высший совет правосудия назначил членов комиссии для избрания состава ВККС

Новости 17 сентября: "совещания" на матче, задержание пророссийского пропагандиста

Украина ввела санкции против отравителей Навального

Все новости...
война
Оккупанты с беспилотников обстреляли Счастье
Боевики обстреляли поселок в Донецкой области – повреждены дома и линии электропередач
Оккупанты обстреляли Счастье, ранили городского главу
Последние новости
05:45
Бельгия ослабляет масочный режим
04:47
Украинский флаг доставят на Луну
03:48
В Германии 840 человек привили просроченной вакциной
02:59
Женское министерство в Афганистане заменили ведомством религиозной пропаганды – СМИ
02:10
Срыв многомиллиардной оборонной сделки: Франция отзывает послов из США и Австралии
01:48
В США не рекомендуют широкого применения третьей дозы ковид-вакцины
00:58
В кафе Харькова застрелился предприниматель
00:27
Байден созывает саммит по вопросам COVID на полях Генассамблеи ООН
23:30
США закупят сотни миллионов доз Pfizer для других стран – СМИ
22:53
США ошиблись и нанесли удар по гражданским в Афганистане
Все новости...