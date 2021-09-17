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На замовлення з РФ зривали вакцинацію в Україні: СБУ викрила тисячі ботів

П'ятниця, 17 вересня 2021, 13:06
На замовлення з РФ зривали вакцинацію в Україні: СБУ викрила тисячі ботів

У Дніпрі ліквідували ботоферму з 5 тисячами ботів, яка працювала на замовлення кураторів з РФ та займалася зривом національної вакцинації в Україні.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За задумом кураторів, масове поширення фейкової інформації серед українських інтернет-користувачів було спрямоване на дискредитацію української влади та зрив національної програми вакцинації.

За матеріалами слідства, координатором й адміністратором виявленої ботоферми була мешканка Дніпра. Російські замовники забезпечили її всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням, його налаштували дистанційно.

Вона розмістила програмно-апаратний комплекс у спеціально орендованій для цього квартирі. За його допомогою адмініструвала понад 5 тисяч облікових записів в мережі "Фейсбук", які нібито належали громадянам України, хоча насправді використовували фейкові персональні дані.

Від замовників вона регулярно отримувала інформаційні "вкиди", які потрібно було "розганяти" через соцмережі. Крім того, жінка мала активно створювати нові псевдо профілі.

Оплату за свої послуги адміністратор отримувала через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

Проводиться досудове розслідування, силовики вилучили докази причетності декількох людей до незаконної діяльності – комп’ютери та sim-картки.

 

Українська правда

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Теми: СБУвакцинаціяпропагандаРосія
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