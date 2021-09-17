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По заказу из РФ срывали вакцинацию в Украине: СБУ разоблачила тысячи ботов

Пятница, 17 сентября 2021, 13:06
По заказу из РФ срывали вакцинацию в Украине: СБУ разоблачила тысячи ботов

В Днепре ликвидировали ботоферму с 5 тысячами ботов, которая работала по заказу кураторов из РФ и занималась срывом национальной вакцинации в Украине.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По замыслу кураторов, массовое распространение фейковой информации среди украинских интернет-пользователей было направлено на дискредитацию украинской власти и срыв национальной программы вакцинации.

По материалам следствия, координатором и администратором обнаруженной ботофермы была жительница Днепра. Российские заказчики обеспечили ее всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением, его настроили дистанционно.

Она разместила программно-аппаратный комплекс в специально арендованной для этого квартире. С его помощью администрировала более 5000 учетных записей в сети "Фейсбук", которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовали фейковые персональные данные.

От заказчиков она регулярно получала информационные "вбросы", которые нужно было "разгонять" через соцсети. Кроме того, женщина должна активно создавать новые псевдо профили.

Оплату за свои услуги администратор получала через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

Проводится досудебное расследование, силовики изъяли доказательства причастности нескольких человек к незаконной деятельности - компьютеры и sim-карты.

 

Украинская правда

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Темы: СБУвакцинацияпропагандаРосcия
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