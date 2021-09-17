Синоптики прогнозують дощові вихідні

У найближчі вихідні синоптики прогнозують дощову і прохолодну погоду в більшості областей України, лише на крайньому сході і південному сході збережеться суха і тепла погода.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "В Україні (18 вересня), крім крайнього сходу, помірні дощі, місцями грози; вночі в більшості західних і північних областей, вдень місцями в центральних, південних і північно-східних областях значні дощі".

Деталі: Вітер в суботу південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім сходу, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-17°; вдень в західних і північних областях 12-19°, на решті території 18-23°, в Одеській області та в Криму 22-27°; на високогір'ї Карпат протягом доби 4-9° тепла.

У Києві в ніч на суботу значний, вдень помірний дощ, місцями гроза; температура вночі 14-16°, вдень 17-19°.

У неділю в Україні дощі, вночі на Правобережжі переважно без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура в західних областях вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°; в південній частині вночі 10-15°, вдень 19-24°; на решті території вночі 7-12°, вдень 16-21° (в північних областях 19 вересня 12-17°).

У Києві в ніч на неділю без опадів, вдень дощ. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 14-16°.

17 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 19-21°, в Дніпрі, в межах Києва, 18°.