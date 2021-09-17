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Синоптики прогнозируют дождливые выходные

Пятница, 17 сентября 2021, 13:34
фото: УП

В ближайшие выходные синоптики прогнозируют дождливую и прохладную погоду в большинстве областей Украины, лишь на крайнем востоке и юго-востоке сохранится сухая и теплая погода.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "В Украине (18 сентября), кроме крайнего востока, умеренные дожди, местами грозы; ночью в большинстве западных и северных областей, днем местами в центральных, южных и северо-восточных областях значительные дожди".

Детали: Ветер в субботу юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме востока, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-17°; днем в западных и северных областях 12-19°, на остальной территории 18-23°, в Одесской области и в Крыму 22-27°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 4-9° тепла.

 

В Киеве в ночь на субботу значительный, днем умеренный дождь, местами гроза; температура ночью 14-16°, днем 17-19°.

В воскресенье в Украине дожди, ночью на Правобережье преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 2-7° тепла, днем 6-11°; в южной части ночью 10-15°, днем 19-24°; на остальной территории ночью 7-12°, днем 16-21° (в северных областях 19 сентября 12-17°).

 

В Киеве в ночь на воскресенье без осадков, днем дождь. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 14-16°.

17 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-21°, в Днепре, в пределах Киева, 18°.

Темы: погодаУкраина
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