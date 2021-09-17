Зеленський створив робочу групу для мінімізації загроз від "Північного потоку-2"

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 16 вересня, підписав розпорядження про створення робочої групи, яка повинна напрацювати пропозиції щодо нейтралізації безпекових викликів у сфері енергетики через будівництво магістральних газопроводів в обхід України.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

Група створена "з метою підготовки пропозицій щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для держави у зв'язку із будівництвом магістральних газопроводів в обхід України", сказано у розпорядженні.

До складу робочої групи, яку очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, увійшли голова Служби безпеки України Іван Баканов, голова правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, міністр енергетики Герман Галущенко, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов та низка інших чиновників.

Російський газовий монополіст 10 вересня заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Процес отримання дозволу на запуск газопроводу "Північний потік-2" може зайняти близько чотирьох місяців, тобто триватиме до початку 2022 року.

США та Німеччина у спільній заяві пообіцяли не допустити використання Росією трубопроводу як зброї, однак українська сторона наполягає, що досі не отримала жодних конкретних гарантій, яким чином буде унеможливлено використання "Північного потоку-2" для тиску на Україну.

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