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Зеленский создал рабочую группу для минимизации угроз от "Северного потока-2"

Пятница, 17 сентября 2021, 13:31
Зеленский создал рабочую группу для минимизации угроз от Северного потока-2
Фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 сентября, подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая должна наработать предложения по нейтрализации вызовов в сфере безопасности из-за строительства магистральных газопроводов в обход Украины.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".

Группа создана "с целью подготовки предложений о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины", говорится в распоряжении.

В состав рабочей группы, которую возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, вошли председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, председатель правления акционерного общества "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и ряд других чиновников.

Российский газовый монополист 10 сентября заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Процесс получения разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2" может занять около четырех месяцев, то есть продлится до начала 2022 года.

США и Германия в совместном заявлении пообещали не допустить использования Россией трубопровода как оружия, однако украинская сторона настаивает, что до сих пор не получила никаких конкретных гарантий, каким образом будет исключено использование "Северного потока-2" для давления на Украину.

Читайте подробнее: За кулисами газового поражения: как возникло и что изменит для Украины соглашение о Nord Stream 2

Темы: ЗеленскийСеверный поток-2
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