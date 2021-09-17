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Киянин підпалив авто, бо не сподобалось, як припаркували: загрожує до 10 років

П'ятниця, 17 вересня 2021, 14:15
фото поліції Києва

27-річному мешканцю столиці загрожує до 10 років за ґратами за підпал автівки.

Джерело: поліція Києва

Деталі: До поліції надійшло повідомлення про те, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Ольжича горить авто. На момент прибуття правоохоронців пожежу ліквідували співробітники ДСНС. Внаслідок загорання ніхто не постраждав.

Поліцейські з’ясували, що автомобіль "ГАЗ" тривалий час стояв у дворі будинку і в ньому зберігалися фрукти та овочі.

Під час огляду місця події слідчо-оперативна група вилучила залишки склянки та змиви паливно-мастильних матеріалів.

Пряма мова т.в.о. начальника Шевченківського управління поліції Віталія Чернишенка: "Ми провели невідкладні оперативно-розшукові заходи та встановили, що до скоєння злочину причетний уродженець міста Києва, 1994 року народження, який підпалив автомобіль із пасажирської сторони та втік із місця події.

Оперативні працівники встановили місце перебування зловмисника та доставили до управління поліції. Чоловік зізнався у скоєнні злочину та пояснив свій вчинок тим, що хотів провчити власника автомобіля через те, що він, на його думку, неправильно припаркував "ГАЗ"".

Деталі: Правоохоронці кажуть, що фігурант раніше мав проблеми із законом через незаконне зберігання наркотиків та зброї.

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за статтею "умисне знищення або пошкодження майна".

16 вересня зловмиснику повідомили про підозру. Правоохоронці готують клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

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