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Киевлянин поджег авто: не понравилось, как припарковали. Грозит до 10 лет

Пятница, 17 сентября 2021, 14:15
фото полиции Киева

27-летнему жителю столицы грозит до 10 лет за решеткой за поджог автомобиля.

Источник: полиция Киева

Детали: В полицию поступило сообщение о том, что во дворе многоэтажки на улице Ольжича горит авто. На момент прибытия правоохранителей пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС. В результате возгорания никто не пострадал.

Полицейские выяснили, что автомобиль "ГАЗ" долгое время стоял во дворе дома и в нем хранились фрукты и овощи.

Во время осмотра места происшествия следственно-оперативная группа изъяла остатки стакана и смывы горюче-смазочных материалов.

Прямая речь и.о. начальника Шевченковского управления полиции Виталия Чернышенко: "Мы провели неотложные оперативно-розыскные мероприятия и установили, что к совершению преступления причастен уроженец города Киева, 1994 года рождения, который поджег автомобиль с пассажирской стороны и скрылся с места происшествия.

Оперативные работники установили местонахождение злоумышленника и доставили в управление полиции. Мужчина признался в совершении преступления и объяснил свой поступок тем, что хотел проучить владельца автомобиля из-за того, что он, по его мнению, неправильно припарковал "ГАЗ"".

Детали: Правоохранители говорят, что фигурант ранее имел проблемы с законом из-за незаконного хранения наркотиков и оружия.

Следственным отделом начато уголовное производство по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

16 сентября злоумышленнику сообщили о подозрении. Правоохранители готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Украинская правда
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