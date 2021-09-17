Польща відповіла МЗС РФ на пропагандистський ролик до річниці вторгнення у 1939 році

У Міністерстві закордонних справ Польщі відреагували на ролик, поширений МЗС РФ до річниці вторгнення радянських військ у Польщу в 1939 році, в якому Росія просуває своє трактування подій.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"17 вересня 1939 року Червона армія почала визвольний похід на території Польщі. Радянські війська вийшли на лінію Керзона, не дозволивши вермахту підійти до Мінська. Народи Західної Білорусі та Західної України радо вітали радянських військових", – написали в описі до відео.

У самому ролику розповідають, що "спроби вчених та ЗМІ країн Заходу подати цю операцію як акт агресії СРСР розбиваються об реальні факти" та переконують, що рішення прийняли, аби не дати військам нацистської Німеччини вийти до Мінська, водночас подаючи його як "звільнення територій, окупованих Польщею у 1920-21 роках".

Також вказують, що Радянський Союз пропонував Польщі договір про взаємну допомогу для протидії агресії Німеччини, але на цю пропозицію не пристали, та що Варшава "демонструвала підтримку агресивної політики нацистів, яка відповідала її експансіоністським планам". У ролику також заявляють, що на 17 вересня Польща "фактично припинила існувати як держава, тому що військово-політична верхівка втекла до Румунії".

"Не було ніякого "визвольного походу" – це була агресія, здійснена у змові з нацистською Німеччиною. Польська держава не припинила існування 17 вересня 1939 року. А жителі окупованих територій невдовзі стали жертвами злочинів радянської держави", – відповів речник МЗС Польщі Лукаш Ясина.

Nie było "wyzwolicielskiego pochodu" ale agresja dokonana w porozumieniu z hitlerowskimi Niemcami. Rzeczpospolita Polska nie przestała istnieć 17 września 1939 roku. Mieszkańcy zajętych terenów rychło staną się ofiarami zbrodni dokonywanych przez sowieckie państwo. https://t.co/H4PBnW5oky — Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) September 17, 2021

В кінці червня Польща та Естонія обурилися статтею Володимира Путіна про Другу світову війну, звинувативши його у маніпуляціях історією.