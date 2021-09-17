Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Польша ответила МИД РФ на пропагандистский ролик к годовщине вторжения в 1939 году

Пятница, 17 сентября 2021, 14:39
Польша ответила МИД РФ на пропагандистский ролик к годовщине вторжения в 1939 году
Фото с Twitter ЕП

В Министерстве иностранных дел Польши отреагировали на ролик, распространенный МИД РФ к годовщине вторжения советских войск в Польшу в 1939 году, в котором Россия продвигает свою трактовку событий.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"17 сентября 1939 года Красная армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску. Народы Западной Белоруссии и Западной Украины приветствовали советских военных", – написали в описании к видео.

В самом ролике рассказывают, что "попытки ученых и СМИ стран Запада подать эту операцию как акт агрессии СССР разбиваются о реальные факты" и утверждают, что решение было принято, чтобы не дать войскам нацистской Германии выйти к Минску, одновременно подавая его как "освобождение территорий, оккупированных Польшей в 1920-21 годах".

Также указывают, что Советский Союз предлагал Польше договор о взаимной помощи для отражения агрессии Германии, но на это предложение не согласились, и что Варшава "демонстрировала поддержку агрессивной политики нацистов, которая соответствовала экспансионистским планам". В ролике также заявляют, что на 17 сентября Польша "фактически перестала существовать как государство, так как военно-политическая верхушка сбежала в Румынию".

"Не было никакого "освободительного похода" – это была агрессия, осуществленная в сговоре с нацистской Германией. Польское государство не прекратило существование 17 сентября 1939 года. А жители оккупированных территорий вскоре стали жертвами преступлений советского государства", – сказал пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.  

В конце июня Польша и Эстония были возмущены статьей Владимира Путина о Второй мировой войне, обвинив его в манипуляциях историей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Польша
Глава Минобороны Польши пережил вотум недоверия из-за падения ракеты
Премьер Польши приехал в Украину почтить память жертв Волынской трагедии
Глава МИД Польши обещает "адекватный" ответ на возможный удар России по ЗАЭС
Последние новости
09:53
В Киеве и ряде областей тревога: угроза баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
Все новости...
Реклама: