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У Києві два дні поспіль закриватимуть метро у центрі міста

П'ятниця, 17 вересня 2021, 14:41
У Києві два дні поспіль закриватимуть метро у центрі міста
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У вихідні 18-19 вересня у Києві будуть перекривати декілька станції метрополітену в центрі міста, а також деякі вулиці у зв'язку з футболом та півмарафоном. 

Джерело: Офіційний портал Києва, "Київський метрополітен"

Деталі: 18 вересня у зв’язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу до 19:30 можливе закриття на вхід станції "Олімпійська", а псля матчу – станцій "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".

У цю суботу гратимуть "Динамо" (Київ) – "Олександрія" (Олександрія).

19 вересня станція "Театральна" працюватиме лише як вузлова, а станції "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого" будуть зачинені навіть для переходу. Такі обмеження діятимуть від самого ранку й до завершення масових заходів. 

 

Також у зв’язку із проведенням масових заходів у центрі столиці з 18:00 18 вересня до закінчення заходів 19 вересня змінить рух деякий наземний громадський транспорт

18-19 вересня триватиме 11-й WORK.UA Київський півмарафон 2021 та Чемпіонат України з півмарафону.

За інформацією організаторів, із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі та низці вулиць. 

Згідно з анонсом, 18 вересня з 10:30 відбудуться дитячі та сімейний забіги; а 19 вересня з 7:50 – 11-го WORK.UA Київський півмарафон 2021. У півмарафоні візьмуть участь близько 7 тисяч учасників, серед яких 118 іноземців з 28 країн світу (Британії, Німеччини, США, Канади, Франції, Бельгії, Куби та інших). 

Анонсована участь у заході міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, засновниці порталу Kind Challenge Тетяни Гриньової та ведучого ТРК Україна Анатолія Анатоліча. 

У програмі івенту – індивідуальні дорослі старти 21 км, 10 км, 4,2 км, естафета, командні старти, дитячі та сімейні забіги і Ветеранська десятка. 

Олена Рощенко ,УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київметротранспорт
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