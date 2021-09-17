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В Киеве два дня подряд будут закрывать метро в центре города

Пятница, 17 сентября 2021, 14:41
Иллюстративное фото из открытых источников

В выходные 18-19 сентября в Киеве будут перекрывать несколько станций метрополитена в центре города, а также некоторые улицы в связи с футболом и полумарафоном.

Источник: Официальный портал Киева, "Киевский метрополитен"

Детали: 18 сентября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча до 19:30 возможно закрытие на вход станции "Олимпийская", а псля матча – станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

В эту субботу будут играть "Динамо" (Киев) – "Александрия" (Александрия).

19 сентября станция "Театральная" будет работать только как узловая, а станции "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" будут закрыты даже для перехода. Такие ограничения будут действовать с самого утра и до завершения массовых мероприятий.

 

Также в связи с проведением массовых мероприятий в центре столицы с 18:00 18 сентября до окончания мероприятий 19 сентября изменит движение некоторый наземный общественный транспорт.

18-19 сентября будет 11-й WORK.UA Киевский полумарафон 2021 и Чемпионат Украины по полумарафону.

По информации организаторов, с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади и ряде улиц.

Согласно анонсу, 18 сентября с 10:30 состоятся детские и семейный забеги; а 19 сентября с 7:50 – 11-го WORK.UA Киевский полумарафон 2021. В полумарафоне примут участие порядка 7 тысяч участников, среди которых 118 иностранцев из 28 стран мира (Великобритании, Германии, США, Канады, Франции, Бельгии, Кубы и пр.).

Анонсировано участие в мероприятии министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, основательницы портала Kind Challenge Татьяны Гриневой и ведущего ТРК Украина Анатолия Анатолича.

В программе ивента – индивидуальные взрослые старты 21 км, 10 км, 4,2 км, эстафета, командные старты, детские и семейные забеги и Ветеранская десятка.

Алена Рощенко, УП
Темы: Киевметротранспорт
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